L’annuncio scatena Marotta, pronto il nuovo colpo a zero

Le parole del difensore non lasciano spazio a dubbi: la decisione di lasciare il club stuzzica la fantasia di Beppe Marotta

Negli anni, in particolar modo da quando è approdato all’Inter, nel dicembre del 2018, abbiamo imparato a conoscere il modus operandi di uno dei riconosciuti re del mercato in Italia. Degno erede di quell’Adriano Galliani che, oltre ad essere suo amico personale, è stato anche fonte d’ispirazione nella gestione tecnica/ patrimoniale di un club, Beppe Marotta ha impresso il suo marchio di fabbrica nella sua vincente esperienza alle dipendenze dell’Inter.

La specialità della casa, come noto, è diventata l’arrivo di calciatori a parametro zero. Muovendosi spesso con largo anticipo rispetto alla concorrenza – il corteggiamento a Marcus Thuram è iniziato circa un anno e mezzo prima della fine del suo contratto – l’abilissimo dirigente ha messo a segno dei colpi che hanno cambiato radicalmente il volto della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, tanto per restare a ciò che è stato fatto dall’estate del 2021 in poi.

Oltre al citato attaccante francese, sono arrivati a Milano calibri del peso di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Niente male per una società che, pur mantenendo ferma la necessità di non appesantire troppo il bilancio, si è mantenuta vincente in Italia ed in Europa negli ultimi anni.

Ovviamente, dato l’innegabile aumento di calciatori che volutamente arrivano a scadenza col loro club per poi esser liberi di trattare direttamente con la loro nuova squadra i termini di un trasferimento, il neo presidente dell’area sportiva della Beneamata sta già sfogliando l’agenda in cui sono segnati i nomi di chi sarà virtualmente libero già dal prossimo 1 febbraio.

Colpo dalla Germania, Marotta ci crede

Nonostante manchi uin’intera stagione sportiva da disputare, c’è già chi si è esposto nel manifestare le sue intenzioni di cambiare casacca una volta che il rapporto contrattuale arrivi alla sua naturale scadenza. Parliamo di un calciatore già colonna del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca, che ha molto sinceramente parlato del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Süddeutsche Zeitung’.

“La mia decisione è chiara. Non rinnoverò il contratto per motivi professionali. Ho ancora un contratto fino al 2025 e darò tutto per il Leverkusen. La carriera calcistica è breve ed è per questo che ho sempre avuto l’idea di dare sempre il massimo“, ha dichiarato Jonathan Tah, il difensore teutonico di chiare origini ivoriane.

“Barcellona? Ci sono altre offerte, non solo il Bayern“, ha aggiunto poi il calciatore, lasciando la porta aperta anche ad altri club. Vogliamo scommettere che Marotta stia già sondando il terreno per il nativo di Amburgo?