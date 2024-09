È riesploso il ‘caso’ Frattesi: attacco frontale a Inzaghi

Si ritorna ancora una volta a parlare del ‘caso’ Frattesi. Un duro attacco a Simone Inzaghi scuote l’ambiente nerazzurro. Ecco i dettagli

Davide Frattesi continuerà a far discutere almeno fino a gennaio. Il centrocampista non ha mai nascosto la sua volontà di giocare di più e per questo motivo il suo nome è stato al centro di diverse voci di calciomercato. Da parte dell’Inter, però, non c’è stata mai una reale apertura all’addio e la sua permanenza in nerazzurro al termine della sessione estiva doveva chiudere la vicenda. In realtà non è propriamente così.

Nelle ultime ore si è riaperto il caso riguardante il centrocampista romano con un duro attacco nei confronti di Simone Inzaghi. La gestione di Frattesi da parte del tecnico nerazzurro è sempre al centro di diverse polemiche. Nonostante questo, il tecnico fino ad oggi non ha mai cambiato la sua strategia sull’utilizzo dell’ex Sassuolo. Ma le prestazioni con la maglia dell’Italia parlano chiaro e non possiamo escludere delle novità alla ripresa del campionato.

Arrivato per avere un ruolo da protagonista in nerazzurro, Frattesi continua a vivere nell’ombra di Barella. L’ex Sassuolo è considerato il sostituto del sardo e la sua posizione, nonostante la richiesta di giocare di più, non è cambiata. Le gerarchie nel centrocampo di Inzaghi sono ben chiare e il tecnico, almeno per ora, non ha nessuna intenzione di cambiarle.

Frattesi e il suo utilizzo: attacco a Inzaghi

La pensa in modo diverso Stefano Agresti. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha sottolineato che “Frattesi è un giocatore importante e credo che Inzaghi si debba mettere in testa che deve giocare molto di più. Sono certo che il tecnico lo sa, ma ha sempre qualche timore a cambiare il centrocampo senza le necessarie garanzie. Io devo dire di aver visto Mkhitaryan un po’ stanco, ma alla fine l’ex Roma parte sempre dalla panchina“.

Non un attacco duro, ma un consiglio di portare il giocatore ad ottenere un minutaggio maggiore. Per il momento da parte di Inzaghi non c’è intenzione di cambiare le gerarchie a centrocampo. Ma Frattesi con la Nazionale di Spalletti sta dimostrando di poter scalare le gerarchie e le diverse partite in programma nelle prossime settimane gli consentiranno sicuramente di trovare maggiore spazio. Ora non ci resta che attendere per capire se questo consentirà di far rientrare definitivamente oppure si continuerà a parlare del suo futuro fino a gennaio.