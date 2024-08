Retroscena Frattesi, è successo durante l’estate

Una rivelazione, arrivata nelle scorse ore, riguarda Davide Frattesi: il futuro del centrocampista nerazzurro sotto la lente d’ingrandimento

Non è di certo l’inizio di stagione che Davide Frattesi si sarebbe aspettato di vivere all’Inter. Un ruolo ancora di secondo piano, per il momento, con Inzaghi che ha puntato solo a gara in corso sul centrocampista capitolino nelle prime due giornate di campionato.

La possibile titolarità contro l’Atalanta potrebbe non bastare a tranquillizzare Frattesi che quest’anno vedrà un nuovo importante centrocampista come Piotr Zielinski fare potenzialmente breccia nei pensieri di Inzaghi. A questo punto, dunque, va fatta chiarezza su quello che potrebbe essere un futuro tutt’altro che a tinte nerazzurre per il 24enne romano.

È stato un agosto bollente anche per l’ex centrocampista del Sassuolo, evidentemente poco soddisfatto dal ruolo tutt’altro che centrale che Inzaghi gli ha ‘offerto’ nelle prime due di campionato contro Genoa e Lecce. Il classe ’99 ha racimolato appena 42′: troppo poco, almeno per quelle che erano e rimangono le aspettative di Frattesi che preferì l’Inter al Milan nell’estate 2023. Nelle scorse ore è trapelato un retroscena che può definitivamente cambiare le carte in tavola per quel che riguarda il destino dello stesso Frattesi.

Incredibile Frattesi: il retroscena cambia tutto

Le molteplici voci sul possibile addio all’Inter si sono spente, per il momento. Si è parlato di Roma, estremamente interessata a ‘riprendersi’ il gioiello che con l’Under 17 giallorossa fece benissimo. ‘Il Corriere dello Sport’ ha fatto il punto proprio sulla possibile separazione tra Inter e Frattesi in un futuro tutt’altro che lontano.

Il quotidiano sostiene l’ipotesi secondo cui “è ventilato un possibile addio all’Inter ad un solo anno dal suo arrivo, ma non sono mai pervenute offerte concrete sul tavolo di Marotta“. Uno scenario che, dunque, chiarisce bene le dinamiche su quello che a conti fatti è stato un addio solo virtuale. Frattesi è rimasto a Milano ma nel frattempo Beppe Riso, il suo agente, ha avuto dei colloqui con i vertici nerazzurri per discutere più che altro del ruolo del suo assistito alla corte di Inzaghi.

Chiacchierate distensive atte proprio a definire l’importanza di Frattesi in maglia nerazzurra ed un maggiore e più continuo impiego da parte dell’allenatore piacentino. L’ex Sassuolo resta il primissimo ricambio, in panchina, di Mkhitaryan e Barella, pronto a farsi trovare pronto e ad incidere come col Genoa con lo splendido assist per il gol di Thuram. Nel frattempo, però, le possibilità di un addio se tutto ciò non migliorerà da qui a un anno, potrebbero tornare a farsi sentire con forza.