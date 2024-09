Inzaghi cambia tutto, col Monza sarà rivoluzione Inter

Conto alla rovescia iniziato per la ripresa della Serie A. L’Inter torna in campo a Monza. Possibili novità di formazione per Inzaghi

Ultimi giorni con i match delle Nazionali poi sarà di nuovo Serie A con le sfide del quarto turno di campionato che precederanno la prima giornata della nuova Champions League.

Per l’Inter comincia un tour de force di impegni fino a inizio ottobre quando ci si fermerà nuovamente. I campioni d’Italia affronteranno domenica prossima, alle 20.45, il Monza in trasferta. A seguire debutto in Champions all’Etihad contro il Manchester City, sfida che precede il Derby di andata con il Milan del 22 settembre. A seguire, trasferta a Udine, seconda sfida Champions con la Stella Rossa a San Siro e chiusura il 5 ottobre, sempre in casa, con il Torino.

Inzaghi ha lavorato con i suoi a ranghi ridotti ad Appiano Gentile anche se, rispetto ad altri stop per le Nazionali, stavolta il tecnico nerazzurro ha potuto contare sulla presenza di alcuni titoli (Pavard, Acerbi, Darmian, Sommer, Barella di nuovo a disposizione dopo l’operazione al naso) non convocati come avveniva sempre nel recente.

Le partite delle Nazionali e i rientri cadenzati dei nerazzurri impegnati nei match di Nations League e Qualificazioni ai Mondiali influiranno, inevitabilmente, sulle possibili scelte che Inzaghi attuerà a Monza. Attenzione, in particolare, all’attacco dove potrebbero esserci novità rispetto al consueto undici titolari. In dubbio, in particolare, la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez.

🎙Francisco Hernandez, agente di #Palacios, a https://t.co/IJ7sPeKwPE: “Fin dal primo momento ha detto che avrebbe voluto giocare solo nell’#Inter. È stato molto fermo in questa decisione, facendo presente che l’Inter era il suo sogno e che non voleva perderlo per nulla al mondo” pic.twitter.com/Y0jI6UAbCE — Interlive (@interliveit) September 9, 2024

Monza-Inter, la possibile formazione nerazzurra

Il capitano nerazzurro disputerà il match tra Argentina e Colombia nella serata di martedì ed è atteso ad Appiano Gentile tra giovedì e venerdì, dunque, a 48 ore circa dalla trasferta in Brianza. Anche Taremi dovrà affrontare un volo intercontinentale dopo la partita che il suo Iran disputerà in Kuwait martedì sera e si aggregherà ai compagni giovedì.

Inzaghi, quindi, potrebbe affidarsi a Monza a una coppia quasi inedita in attacco, quella formata da Marcus Thuram e Marko Arnautovic che saranno, di fatto, i primi tra i nazionali a rientrare alla base. Entrambi, infatti, disputeranno la loro ultima partita lunedì sera rispettivamente contro Belgio e Norvegia.

Inzaghi, dunque, potrebbe puntare su di loro dall’inizio per permettere a Lautaro di recuperare al meglio anche in vista della trasferta a Manchester di mercoledì prossimo. Attenzione, tuttavia, alla voglia del capitano nerazzurro di mettersi sempre a disposizione, particolare quest’ultimo che potrebbe influire e non poco sulle scelte di Inzaghi.