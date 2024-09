Affare storico tra Inter e Milan: spunta la data decisiva

Inter e Milan sono pronti a entrare nel vivo per una trattativa storica: spunta già una data decisiva per l’avanzamento dell’affare

I progetti dell’Inter di Beppe Marotta ora sono totalmente proiettati sul campo, lì dove la società e i tifosi si aspettano ancora grandi successi e soddisfazioni anche nella stagione che è appena iniziata. In campionato, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare lo scettro nonostante il ritorno prepotente della Juventus tra le migliori squadre del campionato.

E poi c’è anche il futuro, perché il calciomercato non dorme mai e presto i dirigenti potrebbero stupirci, programmando nuovi colpi in grado di alzare ulteriormente il livello del gruppo. Oltre a queste questioni, ce n’è anche una molto importante che dovrà essere risolta nei prossimi mesi e che presto potrebbe subire una svolta decisiva: si tratta del nuovo stadio per Inter e Milan, per cui le due big non hanno ancora accordi, né hanno preso una scelta definitiva.

Fino a poco tempo fa, l’unica ipotesi percorribile sembrava propendere per la costruzione di un impianto di proprietà, con le due società pronti a raccogliere introiti importanti, ma in realtà ora c’è più di uno spiraglio aperto per la ristrutturazione di San Siro, un’ipotesi per cui sta spingendo anche il comune di Milano.

Le ultime novità sulla ristrutturazione di San Siro: c’è la data per Inter e Milan

Come riportato da ‘TuttoSport’, il momento della scelta è sempre più vicino. Nella seconda settimana di settimana di settembre è previsto un nuovo incontro tra le società e il comune di Milano sul progetto WeBuild per la ristrutturazione, una proposta interessante e che probabilmente potrebbe convenire a tutte le parti in causa.

Inter e Milan, secondo il quotidiano torinese, stanno pensando di acquistare l’impianto, un nodo che potrebbe essere ancora più importante rispetto alle modalità e ai tempi della ristrutturazione. Anche il sindaco Beppe Sala ha ammesso che un punto fondamentale per i club è avere un patrimonio importante dalla struttura dove giocano, soprattutto a livello di ricavi economici.

Comunque vada e qualsiasi sia l’esito dell’incontro, Inter e Milan dovranno restare a San Siro almeno per altri quattro anni. Il comune del capoluogo lombardo, intanto, ha un altro nodo da sciogliere ed è quello relativo la finale di Champions League del 2027, per cui si avvicina una dolorosa rinuncia.