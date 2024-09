Correa aspetta solo gennaio, pronta la nuova maglia in Serie A

Il futuro di Joaquin Correa sotto la lente d’ingrandimento per gennaio: è tutto pronto, ecco la sua prossima squadra in Serie A

Dopo una sessione estiva decisamente soddisfacente, in casa nerazzurra il focus in questo momento è tutto sul campo. Monza, Manchester City e soprattutto Milan, alla quinta di campionato per il Derby della Madonnina. Un trittico cruciale per tastare le possibilità che i ragazzi di Simone Inzaghi avranno per arrivare fino in fondo in ogni competizione.

Sullo sfondo, però, c’è sempre il calciomercato ed in vista dell’anno nuovo qualcosa sembrerebbe già muoversi in ottica uscite. In tal senso si avvicina una decisione che lo stesso Simone Inzaghi è pronto ad accogliere più che positivamente. Chi doveva, invece, lasciare l’Inter lo scorso agosto ed invece è rimasto ‘bloccato’ a Milano è Joaquin Correa.

L’argentino non rientra nei piani di Inzaghi, è reduce da una stagione disastrosa a Marsiglia senza né gol né assist a referto e per lui – durante il mercato estivo – non sono arrivate proposte concrete. Pesa come un macigno lo stipendio da oltre 3 milioni che l’ex Lazio percepisce in maglia nerazzurra ma in vista dei prossimi mesi – ed in particolar modo della riapertura ufficiale della sessione di gennaio – qualcosa si sta già muovendo in maniera seria, concreta.

Inter, bye bye Correa: lo vuole l’ex Milan

Correa via dall’Inter, con una soluzione che metterebbe tutti d’accordo e permetterebbe all’Inter di salutare il fantasista sudamericano con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale. L’accordo tra il club di Oaktree e Correa infatti, al momento, è previsto che termini il 30 giugno 2025.

Ma, alla fine, chi punterà su Correa? C’è un club in particolare in Serie A che nelle ultime settimane di agosto si è esposto in maniera evidente riguardo all’idea di puntare sull’attaccante nerazzurro. È il Genoa che, per bocca di Alberto Gilardino nella conferenza post gara dopo il 2-2 all’esordio contro l’Inter, non ha usato mezzi termini esprimendo un grosso gradimento per Correa, ritenuto il perfetto sostituto – per caratteristiche tecniche – di Gudmundsson finito a Firenze.

Ecco quindi che per il mese di gennaio proprio il Grifone potrebbe farsi avanti e parlare con l’Inter della possibilità di prendersi subito Correa, liberando la società nerazzurra di un fardello non da poco. Uno dei tanti esuberi che, dalla Milano interista, è quindi destinato a dire addio. E l’Inter, paradossalmente, rischia di ritrovarselo subito contro il 23 febbraio per il match di ritorno di scena a San Siro.