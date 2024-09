Maxi offerta e addio: Calhanoglu ‘scuote’ l’ambiente Inter

Assalto della big europea a Calhanoglu il cui contratto con l’Inter da 6,5 milioni l’anno scade a giugno del 2027

Calhanoglu e il possibile addio all’Inter all’inizio della scorsa estate. Ci hanno provato club sauditi, ci ha provato soprattutto il Bayern Monaco offrendo al turco un maxi contratto. La ‘bufera’ durò però pochissimi giorni, con il club nerazzurro che stoppò sul nascere i bavaresi.

Stando alle indiscrezioni che giunsero dalla Germania in quel periodo, il Bayern aveva proposto al regista turco un quadriennale da ben 8 milioni netti a stagione. Un totale di 32 milioni che aveva strappato il sì dell’ex Milan, legato all’Inter fino a giugno 2027 a fronte di un ingaggio da circa 6,5 milioni netti a stagione.

Il classe ’94 avrebbe chiesto a Marotta e Ausilio il prolungamento dell’accordo, con annesso aumento di stipendio per raggiungere più o meno le cifre messe in campo dai tedeschi. La dirigenza interista ha fatto orecchie da mercante: un contratto c’è già, peraltro è stato firmato da poco, per cui non c’è bisogno di alcun rinnovo.

Calhanoglu era ed è imprescindibile per Inzaghi, ciò significa che solo un’offerta irrifiutabile avrebbe potuto far vacillare la società, nel frattempo passata a Oaktree. Offerta non arrivata, col Bayern che per la mediana aveva sempre Palhinha del Fulham in cima alle preferenze. E dopo una trattativa tortuosa, il portoghese si è trasferito proprio alla corte di Kompany per circa 50 milioni di euro.

Calhanoglu: “Ricevuto offerte, ma l’Inter non mi ha lasciato andare”. Oaktree può dare il via libera l’estate prossima

Dopo la vittoria contro l’Islanda, Hakan Calhanoglu è tornato a parlare di quanto accaduto alcuni mesi, ammettendo di aver “ricevuto offerte… Ma avevo detto che sarei rimasto all’Inter e che l’Inter comunque non mi avrebbe lasciato andare. Quindi, non è una cosa in mio potere – ha aggiunto – Da parte mia cercherò di giocare sempre al livello più alto possibile”.

Calhanoglu è felice e sta benissimo all’Inter, ma per quanto riguarda il suo futuro – come di quello di qualsiasi calciatore – non ci sono certezze. In caso di proposte valide, considerato che ha uno stipendio importante e che a febbraio compierà 31 anni, Oaktree potrebbe lasciarlo partire.