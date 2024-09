Affare bianconero: scambio secco per l’erede di Acerbi

L’Inter pensa già alle prossime strategie di mercato. Spunta già il nome di un possibile rinforzo in difesa

Settimana di pausa per le Nazionali in cui non mancano indiscrezioni di calciomercato sui top club di Serie A. Ovviamente, c’è anche l’Inter tra queste. Dopo una sessione estiva in cui gran parte del lavoro era già stato portato a termine precedentemente, i nerazzurri pianificano già le possibili nuove strategie future.

Un reparto che andrà sicuramente rinforzato è la difesa. Per la stagione in corso, Inzaghi può contare ancora su gran parte degli effettivi dell’annata Scudetto. L’unica defezione, al momento, è quella di Buchanan. L’esterno canadese si è infortunato in Copa America con il Canada ed è stato sostituito, in attesa del rientro, da Tomas Palacios, arrivato proprio l’ultimo giorno di mercato.

Palacios è, di fatto, il primo acquisto di OakTree che vuole puntare in futuro su calciatori giovani e di prospettiva in tutti i reparti. La difesa è quello con l’età più elevata. Se a questo aggiungiamo che Acerbi e De Vrij sono entrambi in scadenza di contratto, inevitabilmente non è affatto azzardato ipotizzare un corposo investimento per ringiovanire la retroguardia.

Investimento che potrebbe riguardare un difensore che ha già una discreta esperienza in Serie A e che è stato seguito dall’Inter (e da altri top club europei, Atletico Madrid su tutti) nella scorsa sessione di mercato. Ci riferiamo al centrale sloveno Jaka Bijol dell’Udinese.

Inter, Bijol possibile erede di Acerbi: scambio alla pari

Classe 1999, quindi ancora in un range di età giusto per la proprietà, e già esperto di difesa a tre, Bijol ha tutte le caratteristiche per diventare il rinforzo ideale per Inzaghi. L’Udinese, si sa, i suoi talenti li vende sempre a caro prezzo e, al momento, con tutta una stagione ancora da disputare che potrebbe valorizzarlo ulteriormente, Bijol viene valutato almeno 20 milioni.

Ovviamente, è ancora presto per formulare ipotesi ma l’Inter ha dalla sua alcuni calciatori che potrebbero interessare e non poco l’Udinese. Tra questi potrebbe esserci anche Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna è ancora legato all’Inter da un diritto di recompra di 12 milioni valido per due anni. I nerazzurri potrebbero sfruttarlo per riportare il calciatore alla base e magari inserirlo in possibili trattative come quella di Bijol sia come contropartita che in un eventuale scambio.

Fabbian, peraltro, era già dall’Udinese nell’estate 2023 nell’ambito della trattativa Samardzic poi naufragata per i noti problemi sopraggiunti tra la dirigenza interista e l’entourage del serbo in fase di accordo. Dunque, un’ipotesi da monitorare quella di Bijol per la prossima stagione. La certezza, al momento, è che il difensore sloveno non si muoverà nel mercato di Gennaio come dichiarato dal d.s. dell’Udinese, Gianluca Nani, in una recente intervista al Messaggero Veneto.