Affare chiuso e UFFICIALE: l’Inter cede l’esubero in Grecia

È fatta per la cessione dell’attaccante. Effettuate le visite mediche e arrivato l’annuncio del nuovo club

Sebbene la sessione di mercato sia ufficialmente chiusa per i colpi in entrata nel campionato italiano di Serie A e buona parte dei campionati europei soggetti alla comune normativa internazionale, l’Inter può ancora essere protagonista di qualche colpo in uscita.

Nello specifico, la dirigenza sperava di poter chiudere positivamente la posizione pendente di Joaquin Correa, primo grande esubero della sessione estiva. Fronte centravanti argentino, però, ancora tutto tace. E sembrerebbe quasi che lo staff tecnico si sia messo l’anima in pace di dover affrontare almeno qualche altro mese con la consapevolezza che le poche pretendenti non si affacceranno tanto facilmente alla finestra dell’ex centravanti della Lazio.

Scartata l’ipotesi di addio a parametro zero a mezzo della risoluzione consensuale del contratto, la speranza ricade tutta sul periodo invernale. Intanto però Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non restano con le mani in mano e finalizzano altre uscite. Fra gli esuberi più pregiati c’era infatti anche il nome di Eddie Salcedo, accostato ad alcune realtà di Serie B e a club esteri di categoria inferiore.

Salcedo all’Ofi Creta in prestito, comunicato UFFICIALE dell’Inter

Non avendo trovato fortuna tra le file di Eldense e Lecco lo scorso anno, il centravanti italiano Salcedo ha dunque accettato la proposta del club cretese dell’Ofi Creta, attualmente militante nella massima serie della Superleague greca.

Il calciatore ha perfezionato anche gli ultimi dettagli relativi al nuovo contratto dalla durata di un anno con l’inserimento di prolungamento per altre due stagioni opzionali. Il tutto proprio agli sgoccioli dell’ultima giornata di mercato greco. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: “L’attaccante classe 2001 – recita la nota del club di Oaktree – lascia Milano in prestito fino al 30 giugno 2025“.