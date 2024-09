Blitz della Juve: colpo a zero, Giuntoli vuole anticipare Marotta

Giuntoli è al lavoro per un suo vecchio pallino che l’Inter vuole prendere a zero per la prossima stagione. Le ultime

Aspettando la sfida in programma al ‘Meazza’ il prossimo 27 ottobre, Inter e Juventus hanno ricominciato a duellare in sede di calciomercato. Stavolta per un attaccante in scadenza a giugno 2025, quindi ingaggiabile a zero fra qualche mese.

Il nome è quello di Jonathan David, vecchio pallino di Giuntoli (lo voleva già ai tempi del Napoli) e profilo apprezzatissimo dal Ds interista Ausilio, il quale è in costante contatto con l’agente del canadese legato al Lille solo fino a giugno 2025, anche se dopo la vittoria con gli Stati Uniti non ha escluso la possibilità di un rinnovo.

“Sono aperto a tutto, senza limitarmi alla Premier League. Adesso stiamo parlando con il presidente per un eventuale prolungamento di contratto, vedremo come andrà… In estate ho ricevuto diverse proposte, però alla fine non se n’è mai fatto nulla. Dopo aver parlato con la società e con il mister abbiamo deciso di rimanere al Lille. Ora sono all’ultimo anno di contratto, vediamo cosa accadrà l’anno prossimo”.

I prossimi che verranno saranno decisivi per il futuro di David, nella fattispecie per un possibile approdo in Serie A, alla Juventus oppure all’Inter dove – va detto – non avrebbe garantito un ruolo di primissimo piano a meno di una partenza illustrissima in avanti nel calciomercato estivo che verrà.

Inter-Juventus, è derby d’Italia per David: concorrenza di Barcellona e Liverpool

Naturalmente sul classe 2000 ci sono anche le big straniere, dal Barcellona al Liverpool, ma allo stato attuale sono proprio Juventus e Inter le squadre più accreditate nella corsa al cartellino dell’attaccante nato in USA.

L’Inter sta continuando a seguirlo dal vivo, idem la Juventus. Indiscrezioni di mercato parlano di uno scout bianconero presente proprio alla gara tra Stati Uniti e Canada, con David autore della rete del 2-0, in sostanza di quella decisiva per il successo della Nazionale di Marsch.