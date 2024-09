Clamoroso: bufera di mercato e Jorginho all’Inter

Per Jorginho potrebbe essere arrivato il momento di lasciare l’Arsenal: il brasiliano è stato un idea di mercato anche per l’Inter

A sorpresa, la cessione potrebbe arrivare alla fine del mercato estivo: conclusa la sessione dell’estate 2024, Jorginho sembra più vicino che mai a lasciare l’Arsenal. Sembra infatti che i Gunners abbiano aperto alla clamorosa cessione.

L’italo-brasiliano classe 1991 era stato accostato anche all’Inter, soprattutto nei confusi giorni di fine giugno in cui si parlava di un possibile addio di Hakan Calhanoglu con destinazione Baviera. In tanti avevano pensato che il turco fosse pronto a lasciare i colori nerazzurri per trasferirsi al Bayern Monaco. E alcuni giornalisti sportivi non avevano escluso che la dirigenza nerazzurra possa davvero aver preso in considerazione, almeno per qualche minuto, l’ingaggio dell’ex Napoli.

Più volte si era parlato di un possibile ritorno in Italia di Jorginho. Quando l’ex Verona e Napoli era vicino a lasciare il Chelsea nel 2023 e poi la primavera scorsa, quando il suo rinnovo con i Gunners non sembrava cosa tanto certa, era stato indicato come un possibile rinforzo per i nerazzurri, per la Juve, il Milan o per la Lazio. Il giocatore e il suo procuratore hanno preferito rimanere a giocare in Premier. E anche nei mesi successivi, Jorginho ha sempre ripetuto di star bene a Londra, e di essere ormai affezionato al mondo dei Gunners.

Qualcosa, però, dev’essere cambiato con l’inizio della nuova stagione. Sembra infatti che il trentaduenne non rientri più nei piani di Arteta. Nelle prime tre giornate di Premier, non è mai sceso in campo. La sua avventura all’Emirates Stadium è dunque agli sgoccioli?

Jorginho sul mercato: per l’Inter non è un obiettivo

In Inghilterra scrivono che l’ex Napoli potrebbe anche non dover aspettare fino a gennaio per trovarsi una nuova squadra. Jorginho, che era arrivato all’Arsenal a fine gennaio 2023, per circa 11 milioni, potrebbe infatti finire anche subito al Galatasaray.

La stampa britannica sostiene che il club anatolico, che ha da poco acquistato a titolo temporaneo Victor Osimhen dal Napoli, abbia fatto parecchi passi avanti nella trattativa per convincere l’Arsenal alla cessione. Si può fare, ma c’è pochissimo tempo, perché il mercato turco chiude il 13 settembre. E l’Arsenal, quasi quasi, sembra disposto a cederlo…

A inizio estate, come abbiamo detto, nel mezzo della bufera (durata per altro pochissimo) relativa al possibile addio di Calhanoglu, Jorginho potrebbe essere stato offerto anche all’Inter. Per il club nerazzurro, l’italo-brasiliano non è più un obiettivo fattibile: è soprattutto per età un giocatore fuori dai parametri. Anche Inzaghi non sarebbe stato contento: per il tecnico Calhnoglu è inostituibile.

Di nuovo con Martens

Questa primavera, prima del rinnovo con i Gunners, Joao Santos, l’agente del centrocampista, non aveva escluso possibili dialoghi con Inter e Milan, pur dichiarando che il giocatore aveva già confermato la sua disponibilità a rinnovare con l’Arsenal.

I tifosi dell’Arsenal sono stati parecchio delusi dalle prestazioni di Jorginho negli ultimi mesi della stagione 2023-24, per questo non hanno battuto ciglio vedendo il centrocampista relegato in panchina nelle partite contro il Wolverhampton, l’Aston Villa e il Brighton. Qualora Arteta gli avesse già fatto capire che per lui non ci sarà più spazio in squadra, ha davvero senso pensare che l’ex Verona e Napoli si sia guardato intorno o che stia continuando a farlo…

Ma potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di lasciare i Gunners per cominciare una nuova avventura calcistica in un altro Paese? In Turchia sembrano molto interessati. E, chissà, magari Jorginho potrebbe avere piacere a giocare di nuovo con Dries Mertens.

La stampa anatolica ricorda però che Jorginho non è la prima scelta del Galatasaray: il vero sogno di Okan Buruk sarebbe Casemiro. C’è però da considerare il fatto che il brasiliano del Manchester United non sembra aver troppa voglia di lasciare l’Inghilterra.