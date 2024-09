Gabigol si svincola a dicembre: clamoroso ritorno in Serie A in vista

Ricordate Gabigol ? Sta per concludersi l’esperienza al Flamengo dell’ex Inter. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Europa

Sono passati ormai dieci anni da quel 30 agosto 2016, giorno in cui Gabriel Barbosa è diventato un nuovo calciatore dell’Inter. Trenta i milioni di euro spesi dai nerazzurri per prelevarlo dal Santos, stesso club da cui, in precedenza, erano arrivati in Europa calciatori di livello assoluto come Neymar e Robinho.

Come sapete tutti, l’esperienza di Gabigol all’Inter si è rivelata fallimentare. Un solo gol, segnato al Bologna nella prima giornata di ritorno del campionato 2016-17, prima di due cessioni in prestito al Benfica e al Santos che hanno preceduto il trasferimento a titolo definitivo al Flamengo.

In rossonero, Gabigol si riscatta. Vince due Brasilerao, due Copa Libertadores (segnando gol decisivi nelle finali contro River Plate e Atletico Paranaense), due Coppe del Brasile e una Recopa sudamericana. Ben 157 i gol segnati da Gobigol con il Flamengo dal 2019 in quinquiennio destinato a concludersi nei prossimi mesi.

Gabigol, possibile svincolo: le ipotesi sul futuro

Gabigol dovrebbe chiudere la sua esperienza con il Flamengo a fine anno. Il suo contratto non sarà rinnovato e, pertanto, l’attaccante brasiliano sarà disponibile sul mercato a parametro zero. Stando al portale spagnolo El Gol Digital, non è affatto escluso che Gabigol possa tornare in Europa.

In particolare, la fonte citata ipotizza un possibile interessamento del Siviglia. Il club andaluso punta all’acquisto di un altro rinforzo in attacco dopo la partenza di Lucas Ocampos, passato al Monterrey, e di En Nesyri, trasferitosi al Fenerbahce di Mourinho per 18 milioni di euro. Nella sessione estiva sono arrivati Iheanacho dal Leicester e Fernandez dal Racing per rinforzare il reparto offensivo, troppo poco per l’allenatore Pimenta, nonostante gli impegni ridotti in una stagione in cui il Siviglia non disputa le coppe europee.

Il Siviglia, dunque, potrebbe essere una chance per Gabigol per il quale, tuttavia, non è da escludere un possibile ritorno in Serie A. Già in estate – come riporta calciomercato.it – ci sono stati contatti con club del nostro campionato, in particolare il Bologna e la Fiorentina. Ora, con il possibile svincolo, il centravanti brasiliano può diventare una discreta opportunità sul mercato invernale.

A quanto pare, Gabigol ha rifiutato già alcune proposte arrivate dall’Arabia. Il suo obiettivo è continuare la carriera in un campionato di prima fascia anche per riconquistare un posto nella nazionale brasiliana in vista dei Mondiale 2026. L’ultima presenza con la Seleçao risale al 2022.