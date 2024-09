Infortunio serio in Nazionale: salterà Manchester City-Inter

Il difensore è uscito in barella nel match di Nations League. Forfait quasi certo per la supersfida di Champions di mercoledì prossimo

La ‘nuova’ Champions League sta per partire. Per l’Inter subito un ostacolo enorme, il Manchester City, la squadra più forte al mondo insieme al Real Madrid. E quella che, a Istanbul nel 2023, la sconfisse in finale grazie al gol di Rodri nella ripresa.

Entrambe giungeranno a questa supersfida, in programma mercoledì prossimo all’Eithad Stadium, in ottime condizioni atletiche. A meno di problemi nei prossimi giorni, facendo i debiti scongiuri, Inzaghi ci arriverà pressoché al completo. La stessa cosa non si può dire di Guardiola, il quale al 99 per cento dovrà fare a meno di Nathan Ake.

Il difensore olandese si è infortunato in Nazionale, ieri contro la Germania, nella partita di Nations League che la squadra di Koeman ha riacciuffato nel secondo tempo grazie al terzino nerazzurro Dumfries. Ake ha accusato un guaio muscolare mentre correva, coi primi report che parlano di stiramento se non addirittura di uno strappo. Il 29enne ha lasciato il campo molto dolorante e su una barella, ora si attende l’esito degli esami per capire con certezza l’entità dell’infortunio.

Manchester City-Inter, Ake verso il forfait

Va detto che Ake non è un pilastro della difesa del City. Anzi, è a tutti gli effetti una riserva, con Guardiola che finora gli ha concesso appena 2 minuti recupero escluso nelle prime tre giornate di Premier. Appena 1 minuto, invece, nel derby di Community Shield di agosto terminato ai rigori.

In passato nei radar anche della stessa Inter, il classe ’95 è costato 45 milioni di euro nell’estate 2020. Con la maglia dei ‘Citizens’ ha fin qui collezionato 127 presenze, mettendo a segno ben 10 gol. Il suo contratto con il club inglese scade a giugno 2027.