Inter, preparano l’assalto a Thuram: possibile uno scambio da urlo

Il fenomenale attaccante nerazzurro è stato messo nel mirino dalla big europea: sullo sfondo un clamoroso possibile scambio

Tre partite: quattro gol, due assist ed un autogol provocato. No, non è il bilancio di un attaccante dopo 10 gare stagionali: è il resoconto statistico di ciò che ha fatto Marcus Thuram in appena 270′ – recuperi esclusi – di campionato in Serie A.

Tornato dalle vacanze carico a pallettoni, il giocatore francese è stato letteralmente il trascinatore della formazione nerazzurra nelle prime uscite stagionali. Con Lautaro che ha inevitabilmente pagato il sovraccarico di lavoro fatto per rendersi disponibile a tempo di record dopo il legittimo arrivo ritardato alla Pinetina – la Copa America è finita il 15 luglio – l’ex Borussia Mönchengladbach si è sobbarcato praticamente da solo, in termini realizzativi, il peso dell’attacco interista.

Con Taremi – ottimo comunque il lavoro dell’iraniano – fidato compagno di reparto nella gara col Lecce e subentrato dalla panchina nella partita con l’Atalanta, la squadra ha fatto il suo nelle due gara casalinghe seguite al pareggio di Marassi alla prima giornata. Marko Arnautovic, di contro, sembra ancora avere un conto aperto con la sfortuna e con l’imprecisione sotto porta: zero le reti dell’austriaco in questo avvio di stagione, con Thuram diventato pedina ancor più insostituibile nello scacchiere del tecnico.

Da sempre meno brillante in nazionale che nelle squadre di club, il figlio del grande Lilian ha destato l’interesse di una big del calcio europeo. Si tratta dell’Arsenal di Mikel Arteta, che potrebbe puntare con decisione il guizzante attaccante nerazzurro.

Thuram nei sogni di Arteta: scambio da urlo con l’ex City

Arrivato in Premier nell’ormai lontano gennaio del 2017 come enfant prodige del calcio brasiliano, Gabriel Jesus non è mai definitivamente esploso come il suo talento lasciava presupporre. Tormentato da tanti, forse troppi, piccoli infortuni (e da un’incostanza nel rendimento che fa ormai parte del suo bagaglio) il classe ’97 ha lasciato il Manchester City quando in città è arrivato un certo Erling Barut Haaland.

Già l’anno precedente l’arrivo ai Citizens di Julian Alvarez aveva messo sull’allerta il giocatore. Che aveva già compreso di non essere più il preferito di Pep Guardiola nel ruolo di bomber principe dell’attacco. Una caratteristica, quella di segnare gol a grappoli, non esattamente appartenente al verdeoro, che ha toccato il suo massimo di segnature in Premier nella stagione 2019/20, andando a segno in 14 occasioni.

Con 19 gol in 70 presenze totali in maglia Arsenal in due stagioni e spiccioli, Gabriel Jesus non è certo considerato intoccabile dallo staff tecnico dei Gunners, con Arteta che a parità di condizione fisica gli ha spesso preferito lo scorso anno Eddie Nketiah. L’idea del manager basco potrebbe essere quella di mettere sul piatto il cartellino del brasiliano – il cui valore è nominalmente pari a quello di Thuram – per arrivare all’attaccante francese.

Più verosimilmente, se mai l’Inter decidesse di sedersi al tavolo con l’Arsenal, lo scambio potrebbe articolarsi, oltre che con l’arrivo di Gabriel Jesus a Milano, anche con una sostanziosa aggiunta cash da parte del club britannico.