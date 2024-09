Lautaro Martinez via dall’Inter: già svelate data e destinazione

Lo scenario pazzesco che può gelare i tifosi dell’Inter: Lautaro Martinez, spunta a sorpresa un nuovo top club

In casa nerazzurra la concentrazione è massima in vista del ritorno in campo di Lautaro e compagni. L’Inter è chiamata ad un triplo impegno davvero impegnativo dopo il quale saranno più chiare le già comunque elevate ambizioni stagionali. Dallo Scudetto alla Champions, Inzaghi vuole tutto.

Monza in trasferta, Manchester City e poi il Derby della Madonnina contro il Milan. Un trittico nel quale non mancherà certamente proprio Lautaro, anche se il tecnico di Piacenza potrebbe farlo riposare un po’, soprattutto nel caso in cui la sfida coi brianzoli dovesse risolversi prima del previsto. Ad ogni modo, ciò che nelle ultime ore ha scosso la tifoseria nerazzurra è una clamorosa ipotesi con protagonista proprio il classe ’97 di Bahia Bianca.

Già nel recente passato diverse grandi squadre hanno tentato l’argentino con proposte interessanti ma il suo legame con l’Inter, alla fine, è rimasto più saldo che mai. Dall’anno scorso Lautaro è anche il capitano della squadra, ha trascinato i suoi alla seconda stella ed il recente rinnovo contrattuale non fa altro che rendere ancora più forte la sua voglia di portare l’Inter a nuovi successi.

L’accordo tra l’entourage del calciatore e la dirigenza di Viale della Liberazione è stato trovato a circa 9 milioni, fino al 2029: cifre importanti per uno dei calciatori più forti e decisivi del panorama mondiale. Nonostante ciò, però, si rifà largo la possibilità che uno dei club più ricchi al mondo si possa fare avanti con una grande offerta.

Lautaro, bye bye Inter: lo vogliono a tutti i costi

‘Elcrackdeportivo.com’ parla apertamente di un futuro del capitano dell’Inter lontano dai nerazzurri e dalla Serie A. Dopo aver offerto una stagione da urlo nel 2023/24 (27 gol, 7 assist in 44 presenze) quella appena cominciata potrebbe essere l’ultima annata del ‘Toro’ a Milano.

Il Chelsea infatti, nonostante la sovrabbondanza di calciatori in rosa, sembrerebbe essersi prefissato l’obiettivo: Lautaro Martinez, a partire dall’estate 2025 dovrà essere il nuovo attaccante dei ‘Blues’, ad ogni costo. E così, dopo aver visto sfumare definitivamente il treno per Osimhen, finito in Turchia, la società londinese avrebbe tutta l’intenzione di costruire una grande squadra facendo girare tutto intorno ad uno dei bomber più prolifici d’Europa.

L’argentino potrebbe ritrovarsi allettato, anche da un punto di vista economico, dalla proposta del club inglese che al termine dell’attuale annata attuerà l’ennesima rivoluzione. A partire proprio dall’attacco, reparto in cui Lautaro diventerebbe la stella indiscussa. Marotta difficilmente, però, tratterà per la cessione del capitano se non per cifre elevatissime, da 100 milioni a salire.