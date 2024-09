Svolta improvvisa per Dumfries: la mossa di Inzaghi e il dilemma per il futuro

L’Inter stringe il cerchio per il presente e il futuro di Denzel Dumfries: i nerazzurri stringono il cerchio per il laterale, e non solo per il rinnovo di contratto

Una volta che Achraf Hakimi ha lasciato l’Inter tra la tristezza e la rabbia di molti tifosi, Marotta e Ausilio hanno preso una scelta ben precisa puntando sulla fisicità e la qualità di spinta di Denzel Dumfries. Il percorso dell’olandese a Milano, però, è stato spesso contraddistinto dalla discontinuità e negli ultimi mesi questo fattore è diventato ancor più evidente.

Nel caos organizzato che fa della squadra di Simone Inzaghi un team letale, l’ex PSV sta facendo fatica a imporsi fin dall’inizio del 2024. Pur con rotazioni continue, ha perso il posto da titolare in luogo di Matteo Darmian, considerato più affidabile e soprattutto più avvezzo a svolgere la fase difensiva, per cui ha un ruolo quasi da equilibratore nel contesto di gioco dell’allenatore di Piacenza.

Ciò non vuol dire che l’esterno non vedrà più il campo, anzi sarà fondamentale nel corso di una stagione lunga e piena di impegni. Intanto, la trattativa per il rinnovo di contratto è entrata nel vivo e potrebbe vedere presto la fumata bianca: come riporta ‘Sky Sport’, l’accordo è sempre più vicino per 4 milioni di euro a stagione, che a lordo peseranno meno per via del Decreto Crescita. E le novità non finiscono qui.

Dumfries dimostra le sue qualità con l’Olanda: Inzaghi gli dà una chance

Dopo la pausa per le nazionali, ci sarà un vero tour de force per l’Inter che dovrà cercare di gestire e ottimizzare le energie in una parte di stagione che potrebbe essere parecchio delicata per i successi stagionali. Intanto, Dumfries ha dimostrato di essere in buona forma dando seguito alle prestazioni degli Europei in Germania ed è andato in gol nell’ultimo match dell’Olanda.

Il segnale a Inzaghi è che lui è pronto a fare bene e, all’interno delle sue rotazioni, l’ex allenatore della Lazio gli concederà sicuramente una maglia dal primo minuto nel corso delle prossime sfide. Già a partire dal Monza, non è improbabile che l’ex PSV scenda in campo fin da subito, e con la speranza di potersi riscattare da qualche prestazione scialba.

Occhio però, perché nonostante il rinnovo il suo futuro potrebbe essere ugualmente in bilico: con un’offerta da 25-30 milioni, l’Inter potrebbe lasciarlo partire a giugno prossimo.