Annuncio in diretta: “L’Inter ha preso un grande bomber”

Si avvicina il ritorno in campo dell’Inter in Serie A. Intanto è arrivato un annuncio che farà certamente felici i tifosi nerazzurri

Archiviata definitivamente la pausa di settembre per le Nazionali, il ritorno della Serie A coincide con la quarta giornata di campionato che precederà il debutto, per i club qualificati, nel girone unico di Champions League.

L’Inter è attesa da un trittico di impegno particolarmente impegnativo con la trasferta a Monza di domenica di 15 settembre, seguita alla sfida con il Manchester City in Champions di mercoledì 18 e dal Derby di andata, in casa, contro il Milan in programma nel match serale di domenica 22 settembre.

Solo oggi, mister Inzaghi avrà nuovamente tutti a disposizione ad Appiano Gentile per preparare le prossime partite. Gli ultimi a rientrare saranno Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, impegnati rispettivamente con Argentina e Iran nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Un rientro tardivo, quello dei due attaccanti, che potrebbe incidere sulle scelte di formazione di Inzaghi a Monza. Non è escluso, infatti, che Lautaro possa partire dalla panchina per lasciare spazio a uno tra Arnautovic e Taremi per affiancare Thuram.

“Un grande attaccante all’Inter”, l’annuncio in diretta

Dell’Inter e di altri temi riguardanti la Serie A ha parlato l’ex dirigente nerazzurro Marco Branca, intervenuto in diretta su TvPlay nella consueta trasmissione quotidiana su Twitch. Alla domanda sulla squadra che ha realizzato il miglior mercato in Serie A, Branca ha risposto citando un rinforzo dell’Inter.

“Dal punto di vista della funzionalità e delle idee dell’allenatore – spiega l’ex d.s. interista – secondo me la Juventus. L’Inter non ne aveva bisogno perché è già forte così ma ha preso un grande attaccante. Le altre si equivalgono.”

Il riferimento di Branca va ovviamente a Mehdi Taremi, ultimo rinforzo (insieme a Zielinski) preso da Marotta a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto dell’attaccante con il Porto. Un centravanti esperto, l’iraniano che può rappresentare una valida alternativa per Inzaghi per far rifiatare Lautaro Martinez e Thuram in una stagione densa di impegni in cui l’Inter sarà impegnata in ben cinque competizioni. Solo una presenza da titolare finora per Taremi contro il Lecce, partita in cui ha fornito l’assist per l’1-0 di Darmian.

A proposito di attaccanti, nella sua esperienza da dirigente all’Inter, Branca ne ha portati moltissimi in nerazzurro. L’ultimo poteva essere Mirko Vucinic, il cui trasferimento all’Inter nell’ambito dello scambio con Guarin alla Juventus è sfumato in extremis. Era il gennaio 2014 e quel mancato affare, saltato anche per le proteste dei tifosi nerazzurri, fece infuriare l’allora dirigente juventino Beppe Marotta che disse di “non aver mai visto niente del genere in trent’anni di trattative.”

“Ero nella fase finale del mio mandato e mi era stato chiesto altri 2-3 mesi per organizzare. Non so benissimo come sia andata nell’effettivo perché non ho partecipato“, ha svelato Branca che di lì a poco avrebbe lasciato l’Inter con la rescissione contrattuale definita l’8 febbraio 2014.