Calhanoglu in Arabia a giugno: cifra ridicola per l’Inter

Hakan Calhanoglu ha confermato di aver ricevuto offerte per lasciare l’Inter. La prossima estate, la situazione potrebbe essere la stessa

Con il rientro di Lautaro previsto per oggi ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi avrà tutti gli effettivi a disposizione per preparare i prossimi impegni che attendono l’Inter tra Serie A e debutto in Champions League.

Un trittico subito probante quello che attende i nerazzurri che sfideranno, nell’ordine, Monza, Manchester City e Milan in una settimana. Tre partite in cui, verosimilmente, l’allenatore nerazzurro attingerà a tutta la profondità del proprio organico sin dalla sfida di domenica prossima all’U-Power Stadium nella quale potrebbero esserci possibili cambiamenti in attacco con Lautaro Martinez in panchina a causa del tardivo rientro rispetto ai compagni di squadra.

Sarà certamente tra i titolari a Monza, invece, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro ha disputato, dal primo minuto, solo una delle due sfide di Nations League della Turchia, quella contro l’Islanda, terminata 3-1 per gli uomini di Montella grazie alla tripletta di Akturkoglu. Una buona notizia per Inzaghi che lo riavrà a disposizione più riposato.

Calhanoglu in Arabia, ecco cosa potrebbe accadere

A margine degli impegni con la Turchia, Calhanoglu è tornato sulla situazione vissuta in estate ovvero quella relativa alle offerte ricevute per lasciare l’Inter. Il turco ha confermato tutto: “Ho ricevuto tante proposte nei mesi scorsi ma avevo detto che sarei rimasto all’Inter. L’Inter comunque non mi lascerà andare. Non è una cosa che posso decidere io. Cercherò sempre di giocare ad alti livelli.”

Queste le parole di Calha che non ha rivelato quali sono stati i club che l’hanno corteggiato. Sappiamo di un tentativo del Bayern Monaco e non sono affatto da escludere proposte arrivate dai club arabi, gli stessi che lo hanno cercato già un anno fa.

Non è escluso che, la prossima estate, dalla Saudi League possano arrivare altre offerte per Calhanoglu. Rispetto al passato, tuttavia, la strategia dei club arabi sembra cambiata con offerte al ribasso per i club riguardo calciatori non più giovanissimi ed elevate proposte di ingaggio per quest’ultimi. Lo conferma il recente caso di Dybala con l’Al-Qadsiah che è arrivato ad offrire 30 milioni l’anno all’argentino, molti di più di quelli prospettati alla Roma per il cartellino del giocatore.

Lo stesso, in un eventuale scenario futuro, potrebbe accadere con Calhanoglu che si avvia a compiere 31 anni il prossimo anno. Un’eventuale proposta in stile Dybala potrebbe tentare il centrocampista turco, attualmente il secondo più pagato della rosa nerazzurra con 6.5 milioni netti l’anno. In caso di offerte all’Inter, verosimilmente sui 20 milioni e lontane comunque da quelle faraoniche che hanno contraddistinto il primo mercato degli arabi nel 2023, vedremo quale sarà la risposta di OakTree che ha già manifestato l’intenzione di voler investire su calciatori giovani e di prospettiva.

Tutte ipotesi, ovviamente, al momento. La certezza è che Calhanoglu sarà uno degli insostituibili di Inzaghi in una stagione probante in cui i nerazzurri avranno ben cinque competizioni da affrontare.