Decisione choc prima del derby: cosa sta accadendo

Avvio di stagione deludente per il tecnico alla sua prima annata nel club dopo il ritorno in Serie A, potrebbe dire addio a ridosso del derby Inter-Milan in programma a fine mese

Spartito un solo punto sul terreno di gioco di Marassi contro il Genoa, non certo una delle candidate alla vittoria finale del campionato, erano sorti alcuni timori sul fatto che la resa difensiva dell’Inter potesse esser cambiata rispetto allo scorso anno.

Le tante occasioni concesse agli avversari, infatti, hanno allarmato sia Simone Inzaghi, tutt’altro che contento della prestazione d’esordio dei suoi in Serie A, sia il resto dello staff tecnico e i tanti tifosi sparsi in giro per il mondo. Eppure si sa che una singola partita non può parlare per il tutto il resto del cammino ancora da compiere. Infatti l’Inter è riuscita a smentire subito le dicerie con due sonore prestazioni ai danni di Lecce ed Atalanta, prima e vera formazione top incrociata in uno scontro diretto. E adesso si appresta a sistemare gli ultimi dettagli tattici per arrivare all’U-Power Stadium di Monza con un pizzico di consapevolezza in più nei propri mezzi, al fine di stagliarsi ancora al primo posto e macinare distanza utile nei confronti delle altre pretendenti.

Fonseca a rischio prima del derby contro l’Inter, due partite per ‘salvare’ la panchina del Milan

Inzaghi dovrà poi apportare modifiche sostanziali anche alla formazione titolare contro i brianzoli per non far arrivare scarichi i suoi al cospetto del Manchester City di Pep Guardiola nell’esordio di Champions League, senza poi contare che a fine mese si terrà il primo derby stagionale contro il Milan.

A tal proposito, l’Inter conta di schiacciare ancora i rivali rossoneri come accaduto spesso di recente nelle ultime stagioni. E potrebbe esser persino favorita, per certi versi, da uno stato di forma tutt’altro che positivo per gli uomini guidati da Paulo Fonseca. Reduce da un inizio di stagione deludente, il gruppo del tecnico portoghese è già finito nel mirino dei tanti tifosi infelici di una situazione simile.

Non è un caso che si sia già iniziato a parlare di svolta in panchina, soprattutto in base a come andrà la prossima partita del Milan in campionato contro il Venezia. Sia l’anticipo di campionato che il big match di Champions contro il Liverpool sanciranno dunque uno spartiacque fra la permanenza e l’ipotesi di addio anticipato per Fonseca, al primo bivio stagionale della carriera in rossonero. Se le due partite in programma prima del derby dovessero andare male, un cambiamento potrebbe essere all’ordine del giorno della dirigenza. Con i nomi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sul piatto, secondo ‘Telelombardia’, lasciando un piccolo spazio anche a Sergio Conceicao.