Inzaghi esclude il big: out contro il Monza, il motivo

In casa Inter si inizia a pensare seriamente alla sfida contro il Monza. Inzaghi potrebbe decidere di escludere un big. Ecco il motivo

Ultime ore di riposo in casa Inter prima di tornare in campo ed iniziare a preparare con attenzione la trasferta di Monza. Ritornare in campo dopo una sosta riserva sempre molte incognite a partire dalla condizione dei nazionali. La speranza di tutti i tecnici e di Inzaghi è quella di non dover fare i conti con problemi fisici.

Per il momento in casa Inter è sotto controllo (anche se Frattesi preoccupa) e Inzaghi aspetta con ansia il ritorno di tutti i nazionali per poter preparare al meglio la trasferta di Monza. Una partita importante e che potrebbe non vedere in campo un big. Stando al Corriere dello Sport, l’idea è quello di lasciarlo riposare per non prendere inutili rischi. Poi naturalmente non è da escludere una sua entrata in campo in caso di emergenza.

Inter: l’idea di Inzaghi, un big out contro il Monza

Non prendere assolutamente rischi. È questo il diktat di Simone Inzaghi in questo inizio di campionato. Il tecnico nerazzurro sta cercando di ridurre al minimo gli infortuni e quindi anche contro il Monza potrebbe fare ricorso alla profondità della rosa per evitare qualsiasi problema di natura fisica ai suoi big.

Un ragionamento che rischia di tenere fuori, almeno dall’undici iniziale, Lautaro Martinez. L’argentino ha saltato tutto il ritiro e questo non gli sta permettendo di essere nelle migliori condizioni fisiche in questo momento. Il problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro il Lecce lo ha smaltito, ma Inzaghi starebbe ragionando sulla possibilità di lasciarlo in panchina contro il Monza visto anche le settimane trascorse con l’Argentina. L’obiettivo è quello di averlo nelle migliori condizioni possibili per la partita di Champions League prevista per mercoledì 18 in casa del Manchester City.

Naturalmente al momento è una ipotesi che dovrà essere confermata nei prossimi giorni. Si parlava anche della possibilità di non vederlo in campo contro l’Atalanta, ma alla fine Inzaghi ha deciso di puntare su di lui per l’importanza della partita. Ora contro il Monza c’è la possibilità di puntare magari su Taremi e Thuram e consentire all’argentino di smaltire le fatiche della nazionale e tornare pienamente a disposizione del tecnico per la partita con il Manchester City. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire le scelte di Inzaghi.