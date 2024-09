Non solo Turchia, un giocatore dell’Inter può finire in Messico

Ultimi giorni a disposizione dell’Inter per piazzare un esubero. E’ rimasta, di fatto, un’unica chance ai nerazzurri

Mentre Inzaghi si appresta ad accogliere tutti i nazionali ad Appiano Gentile per preparare le prossime sfide di Serie A e Champions League, per l’Inter stanno svanendo le ultime possibilità per la cessione di un calciatore che non rientra più nei piani dei nerazzurri.

Ci riferiamo, ovviamente, a Joaquin Correa. Rientrato in estate dopo il prestito annuale all’Olympique Marsiglia, il Tucu ha trovato spazio in qualche amichevole (anche dal primo minuto) per poi restare in panchina nelle prime tre giornate di campionato contro Genoa, Lecce e Atalanta. Inzaghi non ha concesso nessun minuto all’attaccante argentino che, come prevedibile, non è stato inserito nemmeno nella lista dei convocabili per i match del girone di Champions League.

Fino all’ultimo giorno di mercato, l’Inter ha provato a cedere Correa. Ci sono stati vari sondaggi per l’attaccante ma non si è mai andati oltre. A spaventare le possibili pretendenti, l’elevato ingaggio percepito dal giocatore di 3.5 milioni netti, cifra che non si distanzia eccessivamente da quella che avrebbe chiesto l’Inter per il suo cartellino, considerando l’ormai prossima scadenza contrattuale a giugno 2025.

Correa, poche chance ormai per la cessione

Nessuna proposta per Correa è arrivata, finora, dalla Turchia dove il mercato chiude venerdì 13 settembre. Nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione di un presunto interessamento di club greci come Panathinaikos e Aek Atene. Niente da fare anche in questo caso.

Se non arrivano possibili rilanci dalla Turchia, per l’Inter c’è ancora la possibilità di cedere l’argentino in Messico. Anche qui la sessione estiva non è ancora terminata ma manca davvero poco (scarsi due giorni) alla chiusura delle trattative fissata per stasera. Proprio nel campionato messicano è finito, recentemente, un connazionale di Correa ovvero Lucas Ocampos, trasferitosi dal Siviglia ai Rayados de Monterrey.

Un’ipotesi, quella del Messico, davvero difficile da concretizzare, considerato il poco tempo a disposizione e la volontà del giocatore che non vuole lasciare l’Europa, come conferma il suo rifiuto precedente a proposte arrivate dall’Arabia. Tutto, insomma, lascia presagire una permanenza di Correa all’Inter almeno fino alla prossima sessione di mercato di gennaio.

Anche in caso di cessione tra qualche mese, tuttavia, i nerazzurri ricaveranno poco o nulla dal trasferimento dell’argentino che andrà in scadenza a fine stagione. Correa – lo ricordiamo – si è trasferito all’Inter dalla Lazio nell’estate 2021 in prestito oneroso a 5 milioni con successivo riscatto a 25. Lazio che è stata un’altra delle squadre accostate a Correa in estate. Un possibile ritorno che non si è concretizzato.