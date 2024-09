Pronto a dire addio, tifosi dell’Inter in ansia

Il giocatore, brillante con la maglia della sua nazionale ma panchinaro all’Inter, medita l’addio: tifosi preoccupati

Meno di mille minuti in campionato. Quasi 450 in Champions League, dove comunque è stato schierato titolare – in gare sulla carta non proibitive, tra l’altro – più per far rifiatare gli intoccabili del centrocampo che per vera e propria scelta tecnica. 120′ in Coppa Italia, nell’unica apparizione stagionale dell’Inter nella competizione vinta nei due anni precedenti sotto la gestione Inzaghi.

Questo il bottino di uno degli acquisti più costosi della recente storia nerazzurra. Uno per il quale Marotta ha dovuto battere la concorrenza di Juventus, Milan e Roma, sborsando alla fine, in totale, qualcosa come 34 milioni di euro. Il problema, emerso quasi subito dopo l’arrivo del già nazionale azzurro alla Pinetina, è la concorrenza. Nel ruolo del prodotto del vivaio romanista giostrano campioni del calibro di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan.

Un trio che ha fatto le fortune del club nerazzurro, e che sarebbe quasi delittuoso andare a toccare solamente per non scontentare un calciatore che, di contro, reclama giustamente più spazio. Quasi sempre iper positivo nelle sue uscite dalla panchina, Davide Frattesi appare ancora lontano dal poter ambire ad un ruolo da titolare fisso nello schieramento di Simone Inzaghi.

La realtà però dice anche che, con la maglia azzurra che Luciano Spalletti non ha esitato a consegnargli per le due sfide di Nations League post Europeo, il centrocampista va a segno con una regolarità disarmante. Infilandoci anche qualche assist, tanto per gradire. Come pensare di lasciare ancora fuori, nell’Inter, un giocatore di siffatta importanza? Se lo chiede anche il diretto interessato. Che non da oggi medita un clamoroso addio.

Frattesi, l’Inter è al bivio: o gioca di più o…

Già nella scorsa estate l’agente del romano, Beppe Riso, aveva bussato all’ufficio di Marotta ed Ausilio chiedendo esplicitamente quali fossero i programmi tecnici per l’immediato futuro del suo assistito. Erano arrivate risposte che, per il momento, avevano gettato acqua fresca sul fuoco di una possibile richiesta di andar via poi mai formalizzata. Anche in questo caso però, il campo – stavolta inteso come partecipazione in maglia Inter – sta parlando chiaro. Le cose non sono granché cambiate.

53 minuti nelle prime tre gare di campionato è il bottino – assolutamente in linea con quello della passata stagione – di Frattesi nella stagione in corso. Anche quest’anno la maglia da titolare sembra una chimera per il pur validissimo incursore nerazzurro. Se le cose dovessero continuare così, l’agente si ripresenterebbe però da Marotta con intenzioni più decise: chiedendo, senza mezzi termini, di accettare le offerte – che mai mancano – provenienti da club che offrirebbero all’ex Sassuolo una maglia da titolare senza se e senza ma…