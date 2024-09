Zanetti porta un big all’Inter: affare da 15 milioni con l’Atletico

Javier Zanetti potrebbe muoversi ancora una volta in prima persona per portare all’Inter un grande colpo: stavolta si tratta di un attaccante

L’Inter ha chiuso la sessione estiva di calciomercato senza un grande esborso economico, come da linea di Oaktree, e alla fine non è arrivata neanche una seconda punta in grado di cambiare gli equilibri della partita nel reparto offensivo. Non a caso, si è parlato a lungo della possibile uscita di Joaquin Correa e Marko Arnautovic ma, nonostante gli ultimi rumors, entrambi sono rimasti a disposizione di Simone Inzaghi, che cercherà di garantirgli un giusto minutaggio – soprattutto per quanto riguarda l’austriaco.

Già a gennaio, o più probabilmente a giugno, potrebbero comunque lasciare il club e potrebbe esserci un intervento da parte dell’Inter proprio in quella zona di campo. Deve trattarsi di un calciatore in grado di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e legare i reparti e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Liga, dove c’è un ragazzo dalla grande qualità tecnica, che potrebbe fare proprio al caso dei nerazzurri.

Potrebbe muoversi direttamente Javier Zanetti, come già successo per diversi colpi argentini, su cui riesce ad avere sempre una certa influenza e come avvenuto anche nel recente passato con l’arrivo di Tomas Palacios proprio nei giorni finali di calciomercato.

L’Atletico Madrid può liberare Correa: l’attaccante proposto all’Inter

Angel Correa ha fatto molto bene negli ultimi anni agli ordini di Diego Simeone, che stravede per lui. In questa stagione, però, le cose stanno cambiando non poco per l’argentino nato a Rosario. I grandi acquisti effettuati in attacco da parte dei Colchoneros potrebbero portare il club a grandi successi, ma allo stesso tempo non rappresentano proprio una buona notizia per Correa.

L’argentino, infatti, non ha ancora giocato una partita da titolare nella Liga, anche se è già a quota quattro presenze, tutte da subentrante. A 29 anni, vorrebbe maggiore continuità e potrebbe presto essere proposto concretamente a diversi club, tra cui anche l’Inter.

Il ragazzo potrebbe fare molto comodo ai nerazzurri e troverebbe un nucleo argentino parecchio importante di cui far parte. Proprio per questo, la mano di Zanetti potrebbe farsi sentire e potrebbe accelerare le cose. L’Inter dovrebbe comunque investire 15 milioni di euro per portarlo a Milano, ma potrebbero anche esserci delle resistenze da parte di Oaktree, visto che la proprietà americana ha indicato la necessità di puntare su profili giovani.