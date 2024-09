Frattesi in bilico, l’Inter non resta a guardare: firma fino al 2029

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter non è ancora così chiaro in vista della prossima estate, ma intanto l’Inter non resta a guardare sul calciomercato

Si parla costantemente, forse troppo, del destino di Davide Frattesi con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ha mostrato per l’ennesima volta tutte le sue qualità con l’Italia, diventando il miglior cannoniere dell’era Luciano Spalletti ed evidenziando il suo feeling con il gol contro Francia e Israele.

Il paradosso è che l’ex Sassuolo, nonostante una stagione dove è riuscito comunque a imporsi quasi ogni volta che è sceso in campo e a essere decisivo in ogni occasione, non ha ancora conquistato un posto alla stregua dei titolari. Nonostante le chiare dichiarazioni di affezione all’Inter, il suo agente spinge per maggiore spazio, che probabilmente arriverà presto.

I rumors di calciomercato, però, non si fermano e volevano addirittura portarlo alla Roma e alla Juventus la scorsa estate, voci che poi non si sono confermate per nulla reali. Se le cose non dovessero migliorare, però, occhio a una maxi offerta che potrebbe far saltare il banco e condurre il ragazzo in un’altra big europea. L’Inter chiede almeno 40 milioni di euro per liberarlo, ma alcuni club potrebbero essere disposti a pagare quella cifra. La dirigenza, però, non si farebbe trovare impreparata.

Frattesi in bilico, l’Inter non molla Ferguson: il centrocampista intanto ha rinnovato

Lewis Ferguson è un nome da tempo nel mirino dell’Inter, che pensa a lui per migliorare ulteriormente il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi. Ha fatto molto bene con la maglia del Bologna, tanto da essere percepito come un leader in grado di spostare gli equilibri della Serie A in entrambe le fasi di gioco.

Poi, un brutto infortunio ha bloccato il suo percorso, ma ora la mezzala è pronta a tornare e fare bene anche agli ordini di Vincenzo Italiano. Stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, il Bologna prolungherà il suo contratto fino al 30 giugno 2029. L’intesa tra le parti è ormai totale, confermata anche dal padre del calciatore e ormai manca solo l’ufficialità prima della firma.

L’Inter, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, se dovesse rendersi conto che il ragazzo ha totalmente recuperato dall’infortunio, allora potrebbe puntare su di lui in caso di addio di Frattesi. Il suo valore di mercato attualmente è sui 20 milioni di euro.