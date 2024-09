Il rinnovo è cosa fatta: bomba in casa Inter, il difensore ha firmato

Importantissimo rinnovo per l’Inter. Il club ha ufficializzato con un comunicato la firma fino al 2027

Conto alla rovescia ormai terminato per la ripresa della Serie A dopo la pausa per le Nazionali che ha spezzato l’inizio di stagione con le prime tre giornate di campionato disputate ad agosto.

L’Inter di Inzaghi tornerà in campo a Monza. Obiettivo dei nerazzurri consolidare la vetta della classifica, attualmente detenuta insieme a Juventus, Torino e Udinese, tutte a 7 punti. Una vittoria all’U-Power sarebbe il miglior viatico per i Campioni d’Italia per affrontare al meglio le successive due sfide contro il City in Champions e il Milan nel Derby di andata.

Nel prossimo weekend, oltre a Lautaro Martinez e compagni, torneranno in campo anche le ragazze dell’Inter Women, attese nella seconda giornata di campionato dalla trasferta di Napoli. Ottimo l’esordio della compagine allenata da Gianpiero Piovani che si è imposta con un netto 5-0 contro la Sampdoria, lo scorso 31 agosto. Quello di domenica prossima sarà un match speciale per una delle nerazzurre che si candida ulteriormente a una stagione da protagonista.

Inter, ufficiale il rinnovo: ha firmato fino al 2027

Ci riferiamo al difensore Marija Ana Milinković. E’ ufficiale, infatti, il suo arrivo fino al 2027. Classe 2024, nazionale bosniaca, la Milinkovic è stata acquistata lo scorso anno dall’Inter dall’SFK 2000, squadra rappresentativa della capitale Sarajevo. Le 13 presenze finora in maglia nerazzurra sono bastate alla bosniaca per ottenere un rinnovo triennale che certifica la volontà dell’Inter di puntare ancora su di lei per le prossime stagioni.

Un altro rinnovo dunque per l’Inter Women dopo quello siglato lo scorso 5 settembre dall’attaccante Elisa Polli. Anche lei, come la compagna di squadra, ha prolungato per tre anni fino al 2027.

I due rinnovi si affiancano ad altre due operazioni mercato ufficializzate dall’Inter Femminile a febbraio. Le nerazzurre si sono rinforzate con il difensore francese, Hillary Diaz, acquistata dal Bordeaux e hanno ceduto Bianca Vergani al Cesena in prestito fino a fine stagione. Sempre in difesa, è arrivato un altro acquisto per Piovani, quello della finlandese Jasmin Mansaray che ha già esordito in nerazzurro, subentrando nei minuti finali del match con la Sampdoria.

A settembre, oltre al Napoli, l’Inter Women disputerà altre due partite di campionato. Il 22, alle 15.45, è in programma il Derby contro il Milan, lo stesso giorno di quello maschile. Il 28, invece, trasferta a Sassuolo, in un match che sarà sentito particolarmente per mister Piovani, allenatore fino alla scorsa stagione delle neroverdi.