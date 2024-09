L’ex Milan esalta l’Inter, scoppia la polemica

Una serie di dichiarazioni sorprendenti, così l’ex milanista ha scatenato la polemica: parole al miele per i ragazzi di Inzaghi

Il mercato ha segnato degli standard elevatissimi per l’Inter che, oggi più che mai, ha dato a Inzaghi un gruppo forte, competitivo in ogni zona del campo e che da qui a fine stagione potrebbe togliersi più di una soddisfazione. Ma nelle ultime ore è scoppiata una questione che a distanza coinvolge soprattutto il Milan.

L’Inizio dei rossoneri, in Serie A, è stato tutt’altro che esaltante. Paulo Fonseca è già sulla graticola. In tal senso, il Derby della Madonnina fissato per la quinta giornata di campionato sembra avere già adesso un valore risolutore in quel di Via Aldo Rossi. Il campo ha mostrato una squadra forte, in grado di imporsi fino a questo momento su ogni campo.

L’Inter di Simone Inzaghi esce ancor più rafforzata dalla sessione estiva di calciomercato e questo sembra convincere in tanti delle grosse chances del gruppo nerazzurro di potersi ripetere in Italia, dopo il ventesimo Scudetto e la seconda stella cucita meritatamente in petto solo qualche mese fa. Di questo avviso è anche un personaggio che, nel recente passato, ha avuto un ruolo cruciale all’interno del Milan. A tal proposito le sue parole hanno davvero fatto scoppiare la polemica.

Milan, l’ex è spietato: lo Scudetto è già dell’Inter

Nelle scorse ore sono arrivate delle dichiarazioni scoppiettanti firmate da uno dei protagonisti del recente passato di casa Milan. Si tratta del Massimiliano Mirabelli, che dall’aprile 2017 al luglio 2018 è stato direttore sportivo del ‘Diavolo’. Il dirigente, ora ds del Padova, ha spiazzato tutti.

Ai microfoni di ‘Libero’ l’ex rossonero – che tra l’altro è stato prima osservatore e poi capo dello scouting in nerazzurro, prima di approdare al Milan – ha detto la sua sulla questione Scudetto finendo per esaltare senza mezzi termini la squadra di Simone Inzaghi. Per Mirabelli l’Inter non ha, in termini pratici, alcun vero rivale per ripetersi arrivando a conquistare dopo la seconda stella anche il 21esimo tricolore della storia nerazzurra. E da qui, sono scoppiate le polemiche.

“Per vincere, tanto in Italia quanto in Europa, serve un mercato importante come fatto alla Juve da Giuntoli. Ma per perdere lo Scudetto l’Inter dovrebbe suicidarsi, hanno la squadra migliore. È oggettivo”. Per l’ex direttore sportivo del Milan, dunque, non vi sono dubbi sul fatto che la corazzata nerazzurra sia sulla carta semplicemente imbattibile. E solo una serie di errori da parte di Inzaghi e dei suoi ragazzi potrebbe mettere in discussione la questione scudetto. Qualcosa che, per Mirabelli, è virtualmente già chiuso e definito.