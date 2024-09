Visionato dagli scout della Juventus: Giuntoli vuole strapparlo all’Inter

Niente Inter, Giuntoli gioca d’anticipo e lo porta alla Juventus: clamoroso scippo, i bianconeri si portano in vantaggio

Il calciomercato estivo ha da quasi due settimane chiuso i battenti ed in casa Inter adesso vi è il rischio assai elevato di perdere di vista uno dei grandi colpi per l’anno prossimo. Occhio alla Juventus, Giuntoli è pronto a riaccendere la rivalità con un possibile e pazzesco sorpasso per il big.

È successo in passato che Juventus e Inter si siano scontrate non solo all’interno del rettangolo verde. Quest’anno, al di là della sfida Scudetto, Giuntoli e Marotta hanno intenzione di darsi battaglia, alla ricerca di profili di grande spessore per far felici Thiago Motta e Simone Inzaghi. Da un certo punto di vista, però, l’Inter è già una corazzata completa in ogni reparto: i bianconeri, d’altro canto, dopo una sontuosa sessione estiva hanno dato il via ad una vera e propria rivoluzione.

Giocare d’anticipo è sempre stata una prerogativa di Marotta, con il presidente nerazzurro in grado di portare ad Appiano Gentile calciatori di elevato spessore internazionale perlopiù a parametro zero. Un anno fa Thuram, quest’anno Zielinski e Taremi. Stavolta, però, un altro affare gratis rischia di saltare: Giuntoli ci ha messo gli occhi sopra.

Altro che Inter, lo prende Giuntoli: super colpo gratis

In occasione della recente amichevole tra Canada e Stati Uniti, secondo quanto riferito da ‘Sempreinter.com’, sarebbero stati presenti alcuni scout della Juventus per assistere alle prestazioni di uno degli uomini mercato che negli ultimi tempi è stato – tra le altre squadre – accostato con insistenza all’Inter.

Si tratta di Jonathan David, 3 gol e 2 assist in questo inizio di stagione con il Lille in 7 gare disputate. Con la sua Nazionale David è andato ancora una volta a segno, firmando la rete della vittoria sugli Usa e impressionando i vertici bianconeri che al momento – però – non avrebbero ancora deciso se presentare un’offerta formale per la prossima estate. Si valuta, anche perché il forte attaccante di Brooklyn, è in scadenza il 30 giugno 2025 con il Lille e rappresenta un’occasione ghiotta per diverse grandi società europee.

David piace tanto all’Inter, già nel mese di agosto vi erano stati alcuni rumors che parlavano della possibilità di un accordo tra l’Inter e il canadese per approdare a parametro zero tra un anno. Un’eventualità che – tuttavia – a questo punto potrebbe anche sfumare, visto che la Juve è più che vigile sul forte attaccante classe 2000 e potrebbe dunque bruciare la concorrenza per regalarlo a Thiago Motta. Nella passata stagione David ha avuto un rendimento incredibile, con 26 gol e 9 assist in 47 presenze tra campionato e coppe.

Al momento ha raggiunto Cyle Larin come miglior marcatore del Canada con 29 reti e – nel prossimo futuro – non avrà problemi a diventare il giocatore canadese più prolifico di sempre. Lo sa bene la Juve che, stavolta, prepara l’incredibile sorpasso ai danni dell’ex Marotta.