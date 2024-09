Inter, assalto a Lautaro Martinez: 100 milioni o scambio con tre giocatori

Nonostante il recentissimo rinnovo di contratto fino al 2029, i top club non smettono di lusingare l’Inter per il suo capitano

Si è capito da subito, dalle sue prime apparizioni in maglia Inter come alternativa ad un certo Mauro Icardi, che di Lautaro Martinez avremmo sentito parlare eccome. Forse in pochi però si sarebbero aspettati che quel timido ragazzo argentino, che nelle interviste aveva deciso di non rispondere mai in italiano finché non fosse diventato padrone della lingua, sarebbe diventato il campionissimo che ormai ammiriamo da anni in maglia nerazzurra.

In un crescendo di prestazioni e di numeri, dapprima come spalla ideale di Romelu Lukaku, poi di Edin Dzeko, poi di Marcus Thuram, l’attaccante argentino si è preso, nemmeno troppo lentamente, il peso dell’attacco meneghino sulle spalle. Gol dopo gol, prodezza dopo prodezza, il Toro di Bahia Blanca ha assurto al ruolo di capitano di una squadra che solamente nelle ultime tre stagioni ha alzato al cielo ben sei trofei.

L’ultimo, quello più importante, ha visto il sudamericano trascinare letteralmente la sua squadra con numeri impressionanti: capocannoniere del campionato, tanto per ribadire la propria continua ascesa. Come se non bastasse, sull’onda di una maturità ormai acquisita, il bomber si è anche tolto la soddisfazione di vincere la classifica cannonieri della Copa America: un trofeo che l’Argentina non a caso ha vinto grazie ad un gol decisivo proprio del nerazzurro.

Lautaro, le sirene inglesi urlano ‘100’: Chelsea all’affondo

Già corteggiato, negli anni passati, da Barcellona e Real Madrid, l’attaccante albiceleste ha sempre rispedito al mittente le lusinghe. Altrettanto ha fatto l’Inter, per la quale Lautaro è considerato assolutamente intoccabile. Uno status che in rosa può vantare solamente Nicolò Barella, simbolo italiano di un centrocampo tra i migliori d’Europa.

Ovviamente anche le big inglesi hanno provato a sondare il terreno per il centravanti classe ’97. Nulla da fare: rinnovo dopo rinnovo, Lautaro si è legato all’Inter fino al 2029 a 9 milioni di euro netti l’anno. Un contratto blindato, che tuttavia non ha scoraggiato il Chelsea dello spendaccione magnate Todd Boehly.

Nemmeno il tempo di stabilire un tetto agli ingaggi per non incorrere in sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Fair Play Finanziario, che i Blues hanno deciso di fare All-In sul fuoriclasse argentino. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, i londinesi sono disposti a mettere sul piatto ben 100 milioni per il cartellino del Toro.

In alternativa, tanto per sfoltire una rosa che attualmente consta di 44 giocatori, la dirigenza inglese potrebbe offrire i cartellini di Badiashile per la difesa, Chukwuemeka a centrocampo e Mudryk in attacco. Una proposta sicuramente allettante, che però difficilmente scalfirà il muro eretto dall’Inter per il suo campione.