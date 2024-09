DIRETTA Monza-Inter, segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Monza di Nesta nella quarta giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Monza in Brianza nel posticipo domenicale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una derby lombardo tra formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alle vittorie casalinghe ottenute contro il Lecce e contro l’Atalanta per raggiungere la testa della classifica e prepararsi al meglio all’esordio in Champions League di mercoledì prossimo contro il Manchester City. Per i biancorossi di Sandro Nesta, invece, si tratta della possibilità di conquistare i primi punti in casa dopo i due pareggi esterni contro Empoli e Fiorentina inframezzati dal ko interno col Genoa. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc solamente sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con un netto 5-1 per l’Inter grazie alle doppiette di Calhanoglu e Lautaro Martinez, oltre alla rete di Thuram, mentre per i brianzoli segnò Pessina su rigore. Interlive.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Inter live in tempo reale.