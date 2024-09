Firma col City e si prendono Calhanoglu: 75 milioni sul tavolo

Il City vuole arrivare il prima possibile alla firma per il rinnovo, ma in questo modo le pretendenti punteranno a Calhanoglu.

Durante gli ultimi impegni con la Turchia per le partite di Nations League contro Galles e Islanda, Hakan Calhanoglu è tornato a parlare dei motivi che lo hanno finora spinto a rifiutare ogni prospettiva di lasciare l’Inter. D’estate, più voci avevano suggerito l’arrivo di possibili manovre di avvicinamento da parte del Bayern Monaco. Precedentemente, si era invece ventilata l’ipotesi di un’altra grossa offerta dall’Arabia (dopo quella già rifiutata nell’estate del 2023).

Ora i sauditi sognano di poter ingaggiare Rodri. E la stessa cosa fa il Real Madrid di Ancelotti. L’idea è che lo spagnolo, appagato dall’aver vinto tutto con i mancuniani di Guardiola, possa ora aver voglia di nuove sfide. Un’avventura con un’altra maglia, prima che le ginocchia comincino a ribellarsi al peso della fatica.

I Blancos ci credono o, almeno, ci hanno creduto. Potrebbero infatti aver concertato un piano per far tornare in Spagna il duttile mediano ex Villareal e Atletico. Ma, nonostante tutte queste voci incontrollate relative a un prossimo o più remoto addio al City, il centrocampista sembra ancora felice in Premier. Potrebbe lasciare solo in virtù di un improvviso addio di Guardiola, di un terremoto societario (una penalizzazione, per esempio) o per biechi motivi economici.

Rodri firma con il City e gli arabi si buttano su Calhanoglu

Per convincere Rodri a partire gli si dovrebbe insomma promettere uno stipendio importante. Roba da oltre 20 milioni a stagione, per intenderci. Ma il City, ovviamente, non ha alcuna intenzione di arrendersi a un simile scenario. Per questo, anche se il contratto dello spagnolo scade nel 2027, già si parlerebbe di una trattativa per il rinnovo.

I Citizens, secondo quanto hanno scritto negli ultimi giorni vari blog sportivi britannici, sarebbero pronti a offrirgli un prolungamento fino al 2030 a 23,5 milioni di euro a stagione. In questo modo, lo spagnolo potrebbe arrivare a guadagnare circa 450.000 euro a settimana, diventando il più pagato di tutta la rosa…

Il centrocampista, preso nel 2019 dai Colchoneros attraverso il pagamento della clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro, potrebbe dunque presto essere blindato dai Citizens. E qui entra in gioco il regista turco dell’Inter… Perché con la firma di Rodri, il Manchester City sarebbe in grado di allontanare per molti anni tanto il Real Madrid quanto i ricchi club di Saudi Pro League, e a quel punto proprio i club sauditi potrebbero virare su Hakan Calhanoglu.

Super proposta al regista dell’Inter

I sauditi hanno già mostrato interesse per l’ex Milan. Per due volte hanno mosso offerte a vuoto. Ma al terzo tentativo potrebbero anche essere più fortunati. L’idea potrebbe essere quella di presentarsi la prossima estate con una ricchissima proposta: un triennale da 25 milioni netti a stagione.

In totale, l’offerta per intrigare il turco potrebbe dunque arrivare a 75 milioni. Poi ci sarebbe da convincere l’Inter… Ma, come confermato dal caso Dybala, le società arabe cercano sempre di spendere poco per l’acquisto del cartellino. Per motivi fiscali, conviene loro investire tanto negli stipendi e poco nel prezzo da pagare al club di provenienza. Ma alla soglia degli trentadue anni, per l’Inter Calhanoglu potrebbe anche valere poco più di 20 milioni di euro. Una cifra abbordabile anche per quei club sauditi più refrattari a corrispondere assegni alti per pagare i cartellini dei giocatori.

Con un’offerta valida, Oaktree potrebbe aprire alla cessione del turco. Ma molto dipende anche da come risponderanno quest’anno Asllani e Zielinski (che non è un regista, anche se può giocare davanti alla difesa). Fosse per Inzaghi, Calha non uscirebbe mai dal campo…