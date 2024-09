Offerta irresistibile, la big europea si prende Bisseck

Yann Bisseck continua il suo percorso di crescita con la maglia dell’Inter, ma una big europea potrebbe presto intromettersi: occhio alla maxi offerta

Uno dei grandi protagonisti del pre campionato dell’Inter è stato sicuramente Yann Bisseck. Il difensore tedesco crea grande attenzione tra i tifosi con il suo modo di giocare, molto spesso più votato alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. L’ex Aarhus, però, si concede ogni tanto anche qualche lusso di troppo in copertura, come avvenuto alla prima giornata di campionato contro il Genoa, quando i suoi errori hanno avuto un impatto decisivo sul risultato finale.

In realtà, Simone Inzaghi rimane parecchio soddisfatto del suo braccetto di destra e continuerà a utilizzarlo in quella posizione nel corso di una stagione in cui servirà il massimo contributo da parte di tutti, anche da chi in partenza sembra essere una seconda linea.

Anche l’Inter punta forte sul ragazzo e non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, almeno in teoria. Le sue prestazioni sono state spesso parecchio positive e hanno fatto lievitare la sua valutazione sul calciomercato. Le big europee non sono rimaste indifferenti, anzi sembrano pronte a fiondarsi sul difensore nel prossimo futuro. Anzi, ce n’è una in particolare che è pronta a fare sul serio per lui.

Il Bayern Monaco piomba su Bisseck: l’Inter può concludere una grossa plusvalenza

L’inizio di stagione del Bayern Monaco non è stato perfetto sotto il profilo difensivo. I bavaresi hanno subito due gol nelle prime due partite di Bundesliga, denunciando qualche mancanza di troppo nel proprio assetto tattico, ma anche nella lettura individuale di alcune situazioni.

Se le cose non dovessero migliorare e il club non dovesse riuscire a ottenere i risultati previsti, a quel punto potrebbero essere effettuati degli investimenti pesanti proprio sui centrali di difesa. Un nome che piace tanto al club tedesco è proprio quello di Bisseck.

Si sta parlando tanto delle prestazioni del tedesco in Germania e il Bayern potrebbe tentare di strapparlo all’Inter, nonostante le alte richieste dei nerazzurri. Attualmente servirebbero almeno 30 milioni di euro per acquistare il suo cartellino, ma potrebbero anche non bastare se il ragazzo dovesse confermare le sue qualità nella stagione in corso. Ancora è presto, bisogna aspettare le prossime evoluzioni, ma è possibile che l’Inter perda uno dei suoi gioielli, ovviamente per la cifra giusta.