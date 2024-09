Clamoroso Monza-Inter: “Errore tecnico e partita da rigiocare”

Monza-Inter continua ad essere al centro delle polemiche per l’errore commesso da Pairetto. Si chiede di rigiocare il match del ‘Brianteo’

Non si sblocca l’Inter in trasferta. Dopo il pareggio all’esordio contro il Genoa, i nerazzurri frenano anche a Monza al termine di una partita non giocata sicuramente ai livelli soliti dalla squadra di Simone Inzaghi. Un punto arrivato grazie al primo sigillo in stagione di Dumfries. La rete dell’olandese ha permesso di pareggiare l’iniziale vantaggio di Dany Mota ed evitare una sconfitta.

Nelle ore successive alla partita, però, più che il risultato oppure la prestazione sottotono dell’Inter, ha fatto molto discutere l’errore commesso da Pairetto durante il match. Il fischietto di Nichelino, infatti, è finito al centro della bufera per un fischio che molti hanno considerato sbagliato tanto da parlare addirittura di errore tecnico e chiedere di rigiocare il match. Impossibile che questo avvenga, ma sicuramente quanto successo farà discutere per molto tempo.

Monza-Inter: l’errore di Pairetto e la polemica social

Sono state ore sicuramente complicate per Pairetto dopo l’errore commesso in Monza-Inter. In particolare, il fischietto di Nichelino è finito nel mirino di molti tifosi per aver fischiato il fallo di Zielinski su Dany Mota senza aspettare di capire l’evolversi dell’azione (la palla sarebbe finita sui piedi di Pessina davanti a Sommer). Un episodio molto simile a quello in Milan-Spezia 1-2 con Messias che segna, ma l’arbitro Serra aveva interrotto il gioco poco prima per un fallo. Un errore che non è stato perdonato sui social. In molti hanno chiesto la sospensione di Pairetto e di far rigiocare il match per errore tecnico.

Sul possibile stop del fischietto di Nichelino sicuramente sono in corso tutte le valutazioni del caso anche per consentire al all’arbitro di mettersi alle spalle con tranquillità questa bufera mentre non ci sarà certamente la ripetizione della sfida. Lo sbaglio commesso dal direttore di gara è grave, ma resta in quella casistica in cui non c’è bisogno di un intervento da parte del Giudice Sportivo.

#MonzaInter | Grave errore di #Pairetto che fischia un fallo ai padroni di casa non concedendo un vantaggio plateale, che avrebbe permesso a #Pessina di trovarsi a tu per tu con #Sommer pic.twitter.com/shLnv26Ui6 — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) September 15, 2024

E ora chi può credere alla buona fede dell'arbitro Parietto dopo quanto siamo abituati a vedere ogni volta che la non iscrivibile(#inter) gioca. Fermare un'azione del genere è da criminali . #SerieA #monza #MonzaInter #marotta #MarottaLeague #Pairetto pic.twitter.com/MuPZbjcXbU — Sergio Vessicchio (@SerVessicchio) September 15, 2024

#MonzaInter

Se non avesse fischiato l'Inter avrebbe perso, e il buon #Pairetto (moglie e 3 figli), sarebbe stato escluso per tutta la stagione dalla #MarottaLeague.

Cosa avreste fatto al suo posto?

Mettetevi nei suoi panni…poverino. P.s#Marelli avrebbe ammonito entrambi. pic.twitter.com/PmyFeych5j — Stefania Ricci ⚪⚫💪 (@Stefania_ricci9) September 15, 2024

#Pairetto salva l’#Inter e regala un punto ai nerazzurri. Per l’ennesima volta il vero top player dell’Inter è quello con fischietto e cartellini. Onore al #Monza che senza l’estremo salvataggio di Pairetto avrebbe vinto una grande partita. #MonzaInter — Questione di Juventus (@QuestioneDiJuve) September 15, 2024

Il rammarico da parte del Monza c’è anche se, a differenza di quanto successo con il Milan, Pessina doveva ancora tirare e quindi non possiamo parlare di gol già fatto. La speranza da parte dei brianzoli è che comunque questo errore non abbia un peso sul prosieguo della stagione. Il tempo per recuperare c’è e solo al termine della stagione capiremo se questi possibili due punti persi precluderanno qualche obiettivo oppure no.