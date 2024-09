È fuori dal progetto: affare Inter-Arsenal a gennaio

Possibile affare di mercato tra Inter e Arsenal a Gennaio. Ecco quale potrebbe essere il calciatore coinvolto

La ripresa della Serie A e l’imminente inizio della Champions League non fermano le indiscrezioni di calciomercato che riguardano i top club del campionato. Inter, ovviamente, coinvolta in vista della sessione invernale di Gennaio.

In estate, i nerazzurri hanno agito in maniera oculata con l’acquisto di due parametri zero di grande esperienza come Taremi e Zielinski che hanno arricchito ulteriormente la qualità dell’organico a disposizione di Inzaghi. Inter che ha lavorato anche in prospettiva futura con l’acquisto di Josep Martinez, destinato a sostituire in futuro Sommer.

L’ultimo rinforzo dell’Inter è arrivato in difesa. Inizialmente, non era previsto poi l’infortunio di Buchanan (rientrerà a tra due mesi) ha costretto la dirigenza nerazzurra a intervenire con l’acquisto di Tomas Palacios, ufficializzato proprio l’ultimo giorno di mercato. Prima di scegliere il classe 2004 argentino, l’Inter aveva vagliato altre alternative. Una di queste potrebbe tornare d’attualità a Gennaio, specie se non dovesse continuare a trovare spazio con il club di appartenenza.

Inter-Arsenal, possibile affare a Gennaio ?

Il riferimento è a Jakub Kiwior. Il centrale polacco, acquistato dai Gunners per 25 milioni di euro dallo Spezia nel gennaio 2023, continua a non trovare spazio nell’Arsenal. Nelle prime tre giornate di Premier League, Arteta non l’ha convocato per il match d’esordio con il Wolverhampton e l’ha lasciato in panchina con Aston Villa e Brighton.

L’Inter aveva pensato a Kiwior già in estate, insieme agli svincolati Rodriguez e Hermoso, poi finti rispettivamente al Betis Siviglia e alla Roma. Stando ai rumors, i nerazzurri avrebbero provato a prendere Kiwior in prestito, un tentativo poi sfumato per l’opposizione dell’Arsenal che puntava a una cessione a titolo definitivo del giocatore.

Lo stesso scenario potrebbe ripetersi a Gennaio. Qualora Kiwior dovesse rimanere ancora ai margini nell’Arsenal, l’Inter potrebbe riprovarci nuovamente con un’altra richiesta di prestito. Uno scenario che si può concretizzare soprattutto se Palacios non dovesse convincere Inzaghi nella prima parte di stagione e magari essere ceduto in prestito per fare esperienza.

Attenzione anche a De Vrij. L’olandese è in scadenza il prossimo giugno e il suo contratto non dovrebbe essere rinnovato, stando a quanto si è già intuito con la nuova presidenza di OakTree che vuole puntare su calciatori più giovani e svecchiare la rosa. Pertanto, non è da escludere una possibile partenza di De Vrij già a Gennaio. In quel caso, Kiwior potrebbe diventare un obiettivo ancora più concreto, considerando anche la sua attitudine a giocare nella difesa a tre.