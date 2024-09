Il Psg vuole un panchinaro di Inzaghi: l’Inter chiede 25 milioni

Il futuro di un nerazzurro può essere al PSG: clamoroso colpo di scena, ecco il calciatore di Inzaghi che può finire a Parigi

In casa Inter è in questo momento il campo la maggiore preoccupazione per Simone Inzaghi che ha tutte le armi possibili a disposizione per bissare la meravigliosa stagione passata. Lo Scudetto è una priorità assoluta, la Champions League d’altro canto il sogno che rimane in un angolino, sullo sfondo.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e per l’Inter potrebbe aprirsi molto presto un canale con il PSG. Al centro dell’attenzione un nome in particolare che, giocando poco alla corte di Inzaghi, potrebbe clamorosamente fare le valigie e trasferirsi in Francia. ‘Fichajes.net’ disegna uno scenario davvero clamoroso per l’estate 2025.

Perché pare proprio che il PSG, alla ricerca continua di talenti da consegnare a Luis Enrique, abbia messo nel mirino un calciatore nerazzurro. Un calciatore che a questo punto, non giocando titolare, potrebbe accettare la corte dei parigini per vivere una nuova grande esperienza lontano dall’Italia.

PSG all’assalto: Inter, si chiude a 25 milioni

Dalla Spagna, dunque, ipotizzano uno scenario davvero inatteso per il mercato di PSG ed Inter. Anche perché si tratta di un calciatore sì di talento, ma che in maglia nerazzurra ha grande concorrenza e quest’anno più di quello della seconda stella, rischia di fare tanta panchina.

Kristjan Asllani è finito nel mirino dei francesi che lo ritengono, in ottica estate 2025, un possibile rinforzo di qualità in mezzo al campo. In grado di coniugare brillantemente sia la fase offensiva che il recupero palla in zona arretrata, il nazionale albanese potrebbe essere una delle prossime sorprese del club parigini.

La dirigenza transalpina dovrà studiare l’offerta giusta per convincere quella interista, dal momento che il ventiduenne è comunque un patrimonio dell’Inter. Pur giocando poco, l’italo-albanese rimane tra i profili più interessanti in campo internazionale, in quella zona del campo.

Ad ogni modo la dirigenza di Viale della Liberazione, suo malgrado, ha già fissato il prezzo: Asllani potrà avere il via libera per l’addio solo davanti ad una proposta da almeno 25 milioni di euro. Una cifra importante, visto anche che tra prestito e riscatto i campioni d’Italia ne hanno spesi poco meno di 15 per avere il cartellino dell’albanese dall’Empoli.