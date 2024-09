Lesione e lungo stop: la verità e le condizioni di Dimarco

Federico Dimarco si è fermato durante il match contro il Monza: la verità sulla lesione muscolare e la durata dello stop del terzino dell’Inter

La partita contro il Monza ha portato una serie di brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri hanno pareggiato in extremis con il risultato di 1-1, ma ci sono stati anche decisi passi indietro sotto il profilo del gioco, per certi versi decisamente inaspettati per quanto riguarda la prestazione e la manovra.

Tra i migliori in campo c’è stato ancora una volta Federico Dimarco, un esterno in grado di servire sempre palloni pericolosi con un mancino educatissimo e che risulta spesso decisivo sia in zona gol, sia con assist molto preziosi. Simone Inzaghi ha deciso di puntare su di lui fino alla fine nel match contro i brianzoli, ma la mossa non ha pagato.

L’ex Verona, uno dei simboli dell’Inter attuale, ha accusato un affaticamento ai flessori, che è stato evidente anche durante la partita, con il laterale che si è abbassato nei minuti finali nel ruolo di braccetto di sinistra, lasciando a Carlos Augusto quello di esterno a tutta fascia – l’ex Monza poi ha messo a segno un assist molto importante per il gol di Denzel Dumfries. Le condizioni di Dimarco, però, hanno subito allarmato i tifosi e lo staff tecnico, ma ora ci sono certezze sul suo prossimo futuro.

Gli esami hanno escluso lesioni per Dimarco: il programma per il suo rientro

La notizia che può rassicurare i tifosi è che sono escluse lesioni muscolari per Dimarco: il terzino ha subito solo un affaticamento muscolare, anche se non è un fastidio che va preso sotto gamba. Per questo, anche se ci sarà un provino finale, è praticamente impossibile che l’ex Verona torni a disposizione per il delicato esordio in Champions League contro il Manchester City.

In quella posizione, invece, giocherà Carlos Augusto che garantirà corsa e abnegazione, ma sicuramente meno qualità rispetto al titolarissimo. Alla finestra, però, c’è anche il derby contro il Milan, per cui Dimarco farà di tutto per tornare a disposizione almeno per quell’appuntamento.

Dipenderà da come verrà assorbito in questi giorni l’affaticamento ai flessori patito dall’esterno, per cui le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno e alla fine ci sarà la scelta finale da parte di Inzaghi. È probabile che ci sia una nuova staffetta sulla fascia sinistra.