Manchester City-Inter, Sommer: “Pericolo Haaland, nessuno ci regalerà niente”

Il commento del portierone svizzero dell’Inter a margine della conferenza stampa di rito che anticipa il grande esordio nerazzurro in Champions League contro il Manchester City di Guardiola

In alternanza con le parole pronunciate da Simone Inzaghi in conferenza stampa, anche il portiere svizzero Yann Sommer ha commentato coi media presenti le sensazioni e l’approccio di una grande sfida come quella in programma domani sul terreno di gioco dell’Etihad Stadium, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Il calciatore ex Borussia Monchengladbach non era ancora presente al momento della disputa della finale, quando fra i pali c’era ancora André Onana, ma conosce bene certe vibrazioni emotive e sa certamente come gestirle, dall’alto della sua lunga esperienza internazionale. “Non ho vissuto quella notte con il resto della squadra ma già lo scorso anno ho potuto percepire sensazioni simili, tutti difendevano la propria porta come se ci fosse un bambino da proteggere. Quel che mi ha stupito è stata la voglia di vincere, da parte di tutti”, ha aperto Sommer nell’intervista.

“Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare preparati a questa partita, adesso non vedo l’ora. Davanti troviamo una squadra eccezionale, davvero fra le migliori d’Europa”, ha poi aggiunto il portiere in seconda battuta. Non dandosi comunque per vinto in partenza, il calciatore ha espresso grande fiducia per ciò che l’Inter potrà offrire contro i ‘Citizens’: “Servirà tanta concentrazione da parte di tutti, contro avremo uno come Haaland che è un attaccante di livello mondiale. Cercherò di metterlo in difficoltà domani. Ma non dovremo fermare solo lui, dovremo fermare tutto il City. Sono convinto del fatto che possiamo fare bene, sappiamo prendere le nostre misure”.

Dal percorso dell’Inter alla sfida Haaland, Sommer pronto per la notte di Champions

Sommer ha anche trattato di un avvio non proprio brillante da parte dell’Inter, soprattutto per via di quei due magri pareggi contro Genoa e Monza che stonano nell’arco delle prime quattro partite di campionato disputate finora.

“Non abbiamo iniziato la stagione al massimo delle nostra potenzialità ma va bene così. È normale che alcune situazioni non vadano come vorremmo, la stagione è lunga e vogliamo ripeterci come lo scorso anno. Un’annata emozionante. Difficile pensare a quel che è stato nel 2023 ma vogliamo far bene anche in Champions. Anche questo come lo Scudetto è uno dei nostri obiettivi, ma non possiamo contare sul fatto che i nostri avversari ci faranno delle concessioni“, ha aggiunto lo svizzero.