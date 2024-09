Manchester City-Inter: svelato il nome del primo marcatore

L’Inter debutta nella nuova Champions contro il Manchester City in uno dei match clou della prima giornata. Attenzione al primo marcatore…

Subito un big match per l’Inter nella nuova edizione della Champions League a girone unico. Sarà il Manchester City, il primo degli otto avversari che affronteranno i nerazzurri nella prima fase prevista tra settembre e gennaio.

Non sarà e non può essere una rivincita della finale del 2023, finora unico precedente tra i campioni d’Inghilterra e quelli d’Italia in carica. Si tratta comunque di un confronto significativo e di grande fascino tra due compagini favorite per un piazzamento tra le prime otto della classifica del girone, risultato che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

L’Inter ci arriva dopo il deludente pareggio con il Monza di domenica scorsa. Un 1-1 non senza rimpianti per i nerazzurri che, dopo il pari di Genoa, hanno lasciato altri punti importanti per la classifica. All’U-Power Stadium, altro match senza gol per Lautaro Martinez, a secco in questo avvio di stagione dopo un’estate trionfale con l’Argentina, vincitrice della Copa America.

Manchester City-Inter, chi sarà il primo marcatore

Riuscirà Lautaro a sbloccarsi ? Lo sperano tutti i tifosi nerazzurri e anche chi punterà su di lui come marcatore all’Etihad. In particolare l’argentino è uno dei favoriti per i bookmakers nei palinsesti del primo marcatore di Manchester City-Inter. Ne abbiamo analizzati tre nei quali Lautaro ha la quota più bassa, ben lontana comunque da quella di Haaland.

Cominciamo da Snai che offre il primo gol della partita segnato dal bomber norvegese a 3.50, la metà di Lautaro e De Bruyne a 7, a loro volta preceduti da Foden a 6. Il terzo è seguito da Thuram a 8.25, Doku e Bernardo Silva a 9. Un altro gol di Rodri a sbloccare il punteggio come nella finale di Istanbul è proposto a 13, stessa quota di Calhanoglu.

Stesse gerarchie per Eurobet che posiziona Haaland davanti a tutti a 3.70, seguito da Foden a 6.50 e Lautaro a 7. Leggermente staccati De Bruyne a 8 e Thuram a 9. Attenzione anche a Taremi, attaccante che di gol in Champions ne ha segnati 10 in carriera con il Porto. Chi scommette sull’iraniano primo marcatore contro il City vincerà 10 volte l’importo che ha puntato.

Infine, concludiamo con Sisal che ripropone la griglia precedente con Haaland favorito (3.25), Foden a 5.25, De Bruyne e Lautaro a 6.75, seguiti da Thuram e dal giovane McAtee a 7.75. Doku, Bernardo Silva e Grealish vengono invece offerti a 10. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per chi vuole puntare su una sfida non a reti bianche all’Etihad.