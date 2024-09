Non solo Dimarco, anche lui out contro il City: tegola per Inzaghi

Federico Dimarco non sarà del match contro il Manchester City, ma c’è un’altra assenza da certificare per Simone Inzaghi: non sarà del match

L’Inter si avvicina alla prima in Champions League contro il Manchester City con alcune assenze pesanti. Federico Dimarco non sarà della partita per via dell’affaticamento muscolare ai flessori accusato contro il Monza, ma Simone Inzaghi deve certificare un altro ko proprio a ridosso della partita.

Infatti, Marko Arnautovic non potrà essere a disposizione per via della febbre, che l’ha messo ai box nelle ultime ore, per cui non farà parte della trasferta contro gli inglesi. Visto che Joaquin Correa non è stato inserito nella lista Uefa, il tecnico piacentino avrà a disposizione solo Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi in attacco.

Anche se l’austriaco non è considerabile un titolarissimo, anzi è un subentrante, si tratta comunque di un’assenza pesante per le rotazioni dell’allenatore, che non potrà cambiare tema tattico durante la partita, visto che anche il capitano nerazzurro non ha ancora trovato la miglior condizione.

La rifinitura dell’#Inter prima della partenza per Manchester, dove domani l’Inter sfiderà il City di Guardiola nel match d’esordio della nuova Champions League 🎥 @GiokerMusso #UCL #ManchesterCityInter #Inter pic.twitter.com/OZAv7CByNF — Interlive (@interliveit) September 17, 2024

Arnautovic non parte per Manchester a causa della febbre alta

La coperta è corta, dunque, per Inzaghi per la difficile partita contro gli inglesi, ma non ci sono dubbi comunque sulle scelte di formazioni che saranno effettuate nel reparto offensivo. Infatti, Lautaro Martinez e Marcus Thuram partiranno dal primo minuto, con Taremi pronto a subentrare in corso d’opera.

Arnautovic comunque dovrebbe recuperare dalla febbre alta in vista del derby contro il Milan ed essere un’alternativa importante per la sentita partita contro i rossoneri, se dovesse essere utile e se i bomber titolari dovessero accusare la stanchezza dell’impegno infrasettimanale. Ad ogni modo, è importante pensare all’attualità e non arrivano buone notizie per la sfida a Guardiola.