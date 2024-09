Il record di Haaland agita l’Inter: spunta Cristiano Ronaldo

Inter pronta a fronteggiare il City nel match d’esordio della nuova edizione di Champions League. Haaland vicino a un record pazzesco.

Sedici mesi dopo è di nuovo Inter-Manchester City in Champions League. Tanto è passato dalla finale del 10 giugno 2023 all’Ataturk di Istanbul persa dai nerazzurri per 1-0 con gol decisivo di Rodri nella ripresa.

Tanti gli episodi che saranno ricordati di quella partita. Su tutti l’assalto finale dell’Inter che in più di un’occasione ha sfiorato con il gol del pareggio che avrebbe trascinato la partita ai tempi supplementari. Un’Inter gagliarda che rese avvincente un match nel quale il City arrivava ampiamente favorito dal pronostico dopo aver eliminato il Bayern Monaco e il Real Madrid in quarti e semifinale.

Davvero positiva in quella finale anche la prestazione in fase difensiva dell’Inter che concesse poche occasioni dal gol al City, soprattutto ad Haaland, marcato con grande attenzione da Francesco Acerbi in un duello che rivedremo anche stasera all’Etihad. Come un anno fa, il centravanti norvegese arriva in gran forma al confronto con l’Inter che può permettergli di raggiungergli un traguardo personale davvero significativo.

Haaland a caccia del record contro l’Inter

L’inizio di stagione di Haaland in Premier League è stato semplicemente sensazionale. Contro Chelsea, Ipswich, West Ham e Brentford, il fuoriclasse del Ciy ha segnato ben 9 gol con due triplette. Reti cui ne va aggiunta anche un’altra, quella siglata con la Norvegia nel 2-1 rifilato all’Austria in Nations League.

I maggiori bookmaker danno Haaland come favorito per il primo marcatore in Inter-City con quote tutte al di sotto del 4. Proposte che, inevitabilmente, si abbassano se si vuole scommettere sul norvegese marcatore, indipendentemente dal risultato.

Haaland che ha una motivazione in più per battere Sommer. Il norvegese è infatti a un solo gol dal raggiungere quota 100 con il City in 104 partite disputate, compresa già quella che si disputerà stasera. Uno score impressionante maturato in due sole annate con i campioni d’Inghilterra e a soli 24 anni. Anche quest’ultimo è un fattore da tenere considerazione. Dovesse riuscire ad arrivare a 100 gol oggi o in una delle prossime partite, Haaland supererebbe anche il record di Cristiano Ronaldo che è stato il più veloce a raggiungere un risultato simile con una singola squadra quando militava nel Real Madrid.

Cristiano ci è arrivato nel corso della terza stagione con il Real, nel 2011-12, segnando nella prima parte di annata i 14 gol che gli servirono per arrivare a 100. Haaland può farcela un pò prima. Alla difesa dell’Inter l'(arduo) compito di impedirglielo, almeno stasera.