Manchester City-Inter, Lautaro e non solo: Inzaghi spiazza tutti

Ancora una rivoluzione in casa Inter. Inzaghi contro il Manchester City pensa di lasciare in panchina alcuni fedelissimi. Le ultimissime

Simone Inzaghi prepara una mezza rivoluzione. Dopo la prestazione sottotono contro il Monza, l’Inter a Manchester si dovrebbe presentare con una formazione ancora differente. Sono almeno tre i fedelissimi del tecnico che, almeno di clamorose novità dell’ultimo minuto sono destinati a partire dalla panchina. Scelte fortemente condizionate da uno stato di forma non ottimale e da un derby contro il Milan che è alle porte.

La prestazione generale nell’ultima di campionato ha lanciato un piccolo allarme. Alcuni giocatori non sono ancora al massimo della condizione e per questo motivo Inzaghi è pronto a concedergli almeno 45 minuti di riposo. Poi sarà l’andamento della sfida di Manchester a decidere il loro utilizzo. Ma la speranza da parte del tecnico è che possano comunque recuperare anche in vista della stracittadina, in programma nella serata di domenica.

🗣️#Inzaghi alla vigilia di #ManchesterCityInter: “La finale di Istanbul l’ho rivista una settimana dopo e poi un mese fa, quando eravamo in ritiro. Domani cercheremo di fare una partita gigantesca”. #UCL pic.twitter.com/W3AbiHuZvR — Interlive (@interliveit) September 17, 2024

Champions, le probabili formazioni di Manchester City-Inter: Inzaghi esclude Lautaro, Pavard e Mkhitaryan dai titolari

Dopo il turnover bocciato di Monza, il tecnico nerazzurro è pronto a schierare ancora una formazione diversa contro il Manchester City. A partire da Lautaro Martinez. A Monza l’argentino non è sembrato ancora al top della forma e Simone Inzaghi, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha intenzione di farlo partire dalla panchina contro il Manchester City.

Al fianco di Thuram, a meno di clamorose sorprese, spazio per Taremi. Possibile turno di riposo anche per Pavard e Mkhitaryan con Bisseck e Zielinski pronti a partire titolare. Dal 1′ anche Carlos Augusto visto il problema fisico di Dimarco. In casa inglese, invece, Guardiola sembra essere intenzionato ad affidarsi all’ormai consueto 11. Haaland unica punta con Bernardo Silva, de Bruyne e Grealish alle sue spalle.

Di seguito le probabili formazioni della sfida di questa sera. Calcio d’inizio all’Etihad Stadium di Manchester alle ore 21:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, de Bruyne, Grealish; Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Stones, Lewis, Wilson-Esbrand, Matheus Nunes, Kovacic, McAtee, Savinho, Foden, Doku. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. A disposizione: Martinez J., Di Gennaro, de Vrij, Pavard, Darmian, Asllani, Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Nyberg (Svezia)