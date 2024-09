“Era sbagliato”: rabbia Inzaghi dopo Manchester City-Inter

Prima di Manchester non sono stati giorni facili per Inzaghi. E subito dopo la sfida dell’Etihad il tecnico nerazzurro risponde alle critiche

La partita di Manchester era vista da molti già come un crocevia per l’Inter. Il pareggio in casa del Monza, infatti, aveva portato Inzaghi nel mirino della critica per il turnover. In Inghilterra, però, la risposta è stata assolutamente positiva. Prestazione completamente differente rispetto a quella messa in campo al Brianteo e un punto d’oro portato in Italia per cercare di inseguire la qualificazione direttamente agli ottavi di finale.

Una prestazione che ha permesso al tecnico nerazzurro di tirare un sospiro di sollievo. Gli ultimi non sono stati assolutamente giorni facili. Nel calcio di oggi contano molto i risultati e c’era la consapevolezza in Inzaghi che una sconfitta a Manchester lo avrebbe riportato al centro di critiche per le scelte fatte. Le decisioni, però, questa volta lo hanno premiato e per lui è stata l’occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La prestazione dell’Inter a Manchester è stata eccellente. La squadra di Inzaghi ha tenuto per un’ora testa agli uomini di Guardiola rendendosi pericolosa anche in più di un’occasione. Poi negli ultimi 30 metri è stato sbagliato qualcosa di troppo e questo non ha permesso magari di portare a casa un risultato diverso. C’è da dire che nell’ultima mezz’ora i padroni di casa sono andati più volte vicino alla rete e quindi si può parlare di un pareggio giusto.

Manchester City-Inter: Inzaghi replica alle critiche

Un punto che permette a Simone Inzaghi di togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo le critiche per il pareggio di Monza. “Si è parlato di un turnover sbagliato – sottolinea il tecnico in zona mista – a me lo hanno fatto vedere perché non leggo molto e, soprattutto, quel giornale. Ma c’era scritto. Ero consapevole che questa partita dipendeva molto dal risultato. Con il mio staff siamo stati bravi a fare scelte giuste“.

Risultato che permette a Inzaghi di affrontare nel migliore dei modi i giorni che portano al derby contro il Milan. Il tecnico ha la consapevolezza che anche domenica dipenderà molto dal risultato. Una vittoria potrebbe consentire di mettersi definitivamente alle spalle il pareggio contro il Monza. In caso contrario, le critiche ritorneranno soprattutto se ci dovessero essere scelte di formazioni forti come nelle ultime due uscite. Ma la speranza dell’allenatore piacentino è che si possa dare continuità all’ultima prestazioni.