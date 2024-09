Ha firmato con l’Inter: preso un altro grande talento

Ecco un altro talento: arriva l’ufficialità per l’ingaggio di un giovane assai interessante che ha firmato per i nerazzurri

L’Inter, con l’impegno di Marotta, Ausilio, Baccin e di tutta la dirigenza, è riuscita a ingaggiare il classe 2008 di grande prospettiva. Una scommessa sul futuro, che vale soprattutto come felice del nuovo e più coraggioso approccio dell’Inter per lo sviluppo dei giovani talenti.

Il nome nuovo è quello del croato Dominik Kartelo, giovanissimo centrocampista che si aggregherà all’U17 allenata da Samir Handanovic.

L’Inter ha dunque firmato un contratto con il sedicenne Kartelo, prelevandolo dal Sibenik: un talento davvero promettente presentato dagli scout come giocatore versatile e tecnicamente preparato. L’acquisto di Kartelo è il risultato di un’interessante operazione di scouting, seguita da una lunga negoziazione condotta da Boris Perkov e Ismet Dizdarevic. Grazie anche ai nuovi dettami introdotti da Oaktree e al rinnovamento della dirigenza delle squadre giovanili, l’Inter sta puntando forte sulla ricerca di giovani calciatori di potenziale internazionale.

Una strategia interessante che potrebbe rivelarsi assai importante per il successo futuro in un calcio sempre più globalizzato e competitivo. Di questo colpo in arrivo, come vi avevamo annunciato qui su interlive.it, si parlava già da fine agosto. Ora l’affare è ufficiale: il talento croato ha firmato un triennale e si è già unito all’U17.

In Croazia la notizia ha avuto una grande risonanza. Il trasferimento del talentuoso centrocampista Kartelo all’Inter viene interpretato non solo un riconoscimento per il giocatore stesso, ma anche per l’intero staff delle giovanili dell’HNK Sibenik, che ha contribuito alla scoperta e alla crescita calcistica del ragazzino. E in effetti la scuola giovanile del Sibenik sforna parecchi profili interessanti.

Per Dominik il passaggio all’Inter è la realizzazione di un sogno: sembra che il giovane sia cresciuto nel mito di Brozovic, che è uno dei suoi principali riferimenti tecnici. Tutti nel suo vecchio club, così come il pubblico che lo ha visto finora all’opera, credono che Dominik affronterà con successo la sua nuova esperienza e che e affinerà ulteriormente il suo talento. Questo, almeno, ha scritto il Sibenik nel comunicato ufficiale che annuncia il trasferimento.

Handanovic può essere l’allenatore perfetto per farlo esplodere. L’inizio della carriera da allenatore di Samir con l’U17 nerazzurra è stato finora incredibile. L’ex portiere ha ottenuto la vittoria del Memorial Seghedoni e del trofeo Nereo Rocco (due tornei amichevoli) e ha trovato il successo per 0-6 sul campo del Venezia nella prima giornata di campionato.

L’altro nome da tenere d’occhio è quello dello svedese Putsen, attaccante arrivato ad agosto e aggregato all’U18. Proprio qualche giorno fa l’U18 nerazzurra ha battuto per 3-0 il Milan (due goal di El Mahboubi e uno di Iddrissou). Ed è subito sceso in campo da titolare anche lo svedese Putsen.

I giovani nerazzurri si sono dunque aggiudicati il primo derby stagionale. Si spera che possano imitarli domenica prossima i ragazzi della Primavera e i grandi della prima squadra.