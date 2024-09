L’annuncio è terribile: legamenti ko, bye bye Inter

Anche Odegaard entra nel folto gruppo di infortunati di questa fase iniziale di stagione, per lui ripetuti problemi ai legamenti della caviglia. Ora lo stop è prolungato, dovrebbe saltare anche lo scontro diretto di Champions con l’Inter

Un’Inter sontuosa ha fermato sullo 0-0 il Manchester City, data alla vigila come leggermente favorita sulla rivale italiana per via di quel grande precedente della finale di Istanbul di due anni fa. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno infatti mostrato tutto il proprio carattere anche nei momenti di pressione assoluta, quando la percentuale di rischio ed errore sarebbe potuta schizzare alle stelle.

Compostezza, determinazione e anche diverse occasioni da rete avute ma non sfruttate a pieno negli ultimi metri decisivi hanno comunque fatto da contorno ad una prestazione complessivamente da catalogare. Anche sotto l’aspetto della resa fisica e della condizione dei singoli, l’Inter è risultata decisamente molto preparata nella gestione delle ripartenze. Fra i più carichi non ci sono stati soltanto Nicolò Barella e Piotr Zielinski, ma anche Mehdi Taremi e Carlos Augusto. Tutti, chi più o chi meno, hanno offerto spunti di riflessione davvero interessanti per quel che verrà nelle prossime settimane.

Almeno in Champions League c’è un buon margine di certezza che si possa far bene e che lo stesso Inzaghi possa fare affidamento sulla profondità della rosa, senza perdere di qualità in campo. Caratteristica che servirà soprattutto nei prossimi scontri diretti in programma nella massima competizione europea per club, come quello contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Il big match con l’altra inglese, prossima avversaria dell’Atalanta nei nuovi incastri di calendario, si giocherà il prossimo 6 novembre sul terreno di gioco di San Siro ed il tecnico spera che la situazione in organico non cambi fino ad allora, a causa di infortuni o stop forzati.

Odegaard si ferma per infortunio, a rischio per il big match Inter-Arsenal

Qualcosa su cui non può esser affatto felice la controparte spagnola: l’ex calciatore dei ‘Gunners’, alla guida della squadra londinese dal 2019, potrebbe infatti non contare sulle prestazioni di uno dei suoi uomini più pericolosi, ovvero Martin Odegaard.

Il fantasista norvegese è andato incontro ad un brutto infortunio nel corso degli ultimi impegni con la Nazionale nordica e le sue condizioni sono state prontamente valutate dallo staff medico del club, ove ha fatto rientro subito dopo. Da ciò è scaturito un problema rilevante ai legamenti di una delle due caviglie, qualcosa da non sottovalutare onde evitare che la situazione possa ulteriormente complicarsi. Il calciatore è adesso costretto ad un tempo di riposo e recupero prolungato che dovrebbe reinserirlo in gruppo non prima del prossimo novembre, proprio in occasione della nuova sosta nazionali. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane per capire se ce la potrebbe fare ad affrontare l’Inter in Champions.