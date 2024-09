L’Inter vuole riportarlo in Italia, pronti 20 milioni

Marotta pianifica un ritorno in Serie A: l’ex costa 20 milioni, può davvero firmare con l’Inter

Beppe Marotta, anno dopo anno, ha dimostrato di essere uno dei dirigenti più preparati e lungimiranti del panorama europeo. L’intuizione che ha portato Marcus Thuram ad Appiano Gentile, un anno fa, ha regalato non poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri, col figlio d’arte grande trascinatore nella conquista della seconda stella.

Quest’anno, invece, è stato il tempo di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Uno scippo, a zero, a Napoli e Porto. Il polacco, entrato a gara in corso nella sfida pareggiata contro il Monza, ha toccato più palloni di tutti, risultando il centro della manovra nerazzurra.

Simone Inzaghi può certamente dirsi soddisfatto anche dell’iraniano che, in attesa di occasioni concrete tra Serie A e Champions League, ha dimostrato di essere in grande forma nelle amichevoli estivi. Tutto, dunque, ben centrato nei piani del presidente dell’Inter. Marotta, però, non ha la minima intenzione di fermarsi: si guarda già al futuro.

Un 2025 nel quale la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe tornare a mutare l’aspetto della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In difesa qualcosa si muoverà, la necessità di incorporare almeno un nuovo centrale è davanti agli occhi di tutti. Acerbi e de Vrij in uscita, Bisseck non sempre ha pienamente convinto ed il neo arrivato Palacios non può bastare.

Occhio, però, perché Marotta avrebbe messo nel mirino un talento assoluto già passato per la Serie A negli anni scorsi. Adesso il presidente dei campioni d’Italia vuole riportarlo subito indietro, è pronto per la maglia dell’Inter.

Inter, che sorpresa: pronto il ritorno

Tra le possibilità in vista del 2025 ce n’è una che intriga la dirigenza interista, si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano che l’anno prossimo potrebbe tornare in Serie A per rimpolpare la mediana di Simone Inzaghi. Un affare di assoluto valore.

Si parla di Jerdy Schouten, regista e all’occorrenza mezzala in forza al PSV. Arrivato in Olanda nell’estate 2023 dal Bologna per 15 milioni di euro, il classe 1997 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Nonostante ciò, nelle idee di Marotta vi sarebbe la possibilità di avanzare una proposta da 20 milioni di euro che permettere al PSV di registrare una piccola plusvalenza e ai nerazzurri di garantirsi l’arrivo di un centrocampista estremamente duttile, di grande quantità e qualità in mezzo al campo.

Schouten, che compirà 28 anni il prossimo 12 gennaio, ha giocato 4 anni con la maglia del Bologna racimolando 103 presenze in Serie A, con 2 gol e 5 assist vincenti. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe spingere quindi per questo investimento in mediana, ovviamente l’estate prossima e in caso di partenza di un centrocampista della rosa attuale.