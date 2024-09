Pazza idea Inter, pronto l’assalto all’ex Milan per il 2025

Una suggestione di mercato incredibile: Marotta è pronto a puntare sull’ex milanista, assalto durante l’estate 2025

Programmazione. È questa la parola chiave che racchiude i successi e le soddisfazioni che la società nerazzurra è riuscita a togliersi negli ultimi anni. Al centro di tutto, in cabina di regia, quel Beppe Marotta che – forse – nella Torino bianconera ancora rimpiangono.

Ad ogni modo il presidente dell’Inter potrebbe ragionare su un’operazione semplicemente pazzesca che coinvolgerebbe l’ex stella del Milan, già per l’estate 2025. Marotta sa bene che muoversi in anticipo può essere un passo cruciale per anticipare la concorrenza e pianificare al meglio il futuro. Ecco perché già a questo punto dell’anno si parla di una possibilità clamorosa.

Delle tante questioni che andranno definite in casa Inter, da qui ai prossimi mesi, vi è certamente quella che riguarda la porta. La firma di Josep Martinez, costato 13 milioni di euro, è solo il primo tassello. Si lavora già – sottotraccia – al post Yann Sommer che potrebbe finire per lasciare l’Inter già a fine stagione, nonostante un contratto fino a giugno 2026.

Niente rinnovo: l’ex Milan è il sogno di Marotta

Ecco allora che quella meravigliosa suggestione che porta a Gianluigi Donnarumma potrebbe, nei prossimi mesi, tramutarsi in qualcosa di decisamente più concreto. L’estremo difensore campano è in scadenza il 30 giugno 2026 con il PSG.

Se il classe ’99 non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con la società di Al-Khelaifi, potrebbe finire per salutare Parigi con un anno di anticipo sul termine del suo attuale contratto. L’Inter potrebbe riflettere su un’occasione unica. Se la pista legata all’ex milanista dovesse però prendere forma da qui a fine stagione, non è affatto da escludere che il nazionale svizzero possa salutare in anticipo la Milano nerazzurra, visto che compirà 36 anni il prossimo 17 dicembre.

Un incastro perfetto che farebbe impazzire di gioia i tifosi dell’Inter e lascerebbe di sasso quelli milanisti. Donnarumma all’Inter, Marotta potrebbe preparare un’operazione a dir poco clamorosa. L’ex rossonero a Parigi percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione, ma nonostante la sua importanza, spesso e volentieri, nel corso degli anni è stato aspramente criticato dai tifosi del PSG.

Adesso non è affatto da escludere che le strade di Gigio e del club transalpino possano separarsi, permettendo all’Inter un colpo clamoroso. Ora è fantamercato, fra qualche mese chissà. Gli ostacoli, ovviamente, sarebbero due: il super ingaggio di Donnarumma, l’altro – che è una conseguenza del primo – la riluttanza di Oaktree a farsi carico di stipendi così pesanti. Senza contare che bisognerebbe andare a trattare anche col Psg per il cartellino…