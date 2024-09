Pokerissimo Real: 70 milioni per strapparlo all’Inter

Gli spagnoli vogliono tornare galattici: il Real mette sul piatto 70 milioni per accontentare Carlo Ancelotti

Secondo il quotidiano inglese The Independent, il Real Madrid ha già in mente quattro possibili obiettivi per il prossimo mercato estivo. I nomi sono importanti: Rodri, centrocampista del Manchester City, Trent Alexander-Arnold del Liverpool e i centrali di Arsenal e Tottenham William Saliba e Cristian Romero.

Oltre a questi quattro nomi, Carletto Ancelotti, qualora fosse confermato sulla panchina dei Blancos, potrebbe anche farne un quinto. L’ex Milan è da sempre un estimatore di Alessandro Bastoni: già in passato ha chiesto alla sua dirigenza di sondare la possibilità di un affare. Finora non c’è stato nulla da fare, ma a fine stagione la situazione potrebbe cambiare.

Molto dipenderà dalle condizioni di Alaba (che ora è ancora ai box). Per tenuta fisica e prestazioni, il difensore non dà più garanzie ad Ancelotti, ed è per questo che il Real potrebbe anche decidere di investire una bella cifra, magari sui 70 milioni di euro.

Per far vacillare Inter, però, servirebbe un’offerta ancora più altra: 70 milioni, a oggi, rappresentano solo la valutazione base di mercato e non il prezzo giusto per poter convincere il club nerazzurro a cedere il difensore mancino. Bastoni, da parte sua, ha sempre ripetuto di essere soddisfatto a Milano e di puntare a diventare una colonna per il club nerazzurro. Per la società e i tifosi, l’ex Atalanta è un intoccabile.

Colpo da 70 milioni per il Real: la posizione nerazzurra

Per Ancelotti, la difesa è oggi il problema principale del Real. Il tecnico italiano è sempre stato un allenatore a cui, per costruire il gioco, è servito un reparto arretrato di qualità. Giocatori affidabili in difesa, forti fisicamente ma anche bravi a impostare. Bastoni, dunque, potrebbe essere il nome giusto. Anche più di Saliba e di Romero.

Difficilmente l’Inter si farà tentare… A meno che il Real non riesca a convincere il giocatore e il suo procuratore e a mettere così il club nerazzurro in una condizione di difficoltà oggettiva. Dall’altro lato, bisogna anche capire quale sarà la politica che Oaktree sceglierà di adottare dopo il primo anno della gestione del club.

Sulla carta, gli americani non dovrebbero aver intenzione di indebolire la rosa e di procedere con la cessione degli asset più importanti presenti in squadra. Bastoni, per qualità ed età, è uno di quei profili che non dovrebbero essere presi in considerazione per guadagnare. Non ancora, almeno.

Perché Bastoni (per ora) non si tocca

In realtà, con Oaktree nulla è più scontato. Solo a fine stagione i tifosi scopriranno i veri piani finanziari del fondo californiano. C’è chi profetizza che sia impossibile evitare almeno una cessione pesante.

E nessuno può escludere che gli addii dolorosi possano essere di più. Due o persino tre. Gli americani potrebbero ritenere improrogabili nuove entrate attraverso le cessioni eccellenti dei giocatori più richiesti sul mercato. I nomi sono facilmente intuibili: Lautaro, Barella e Bastoni.

Ad agosto l’agente di Bastoni ha rivelato che il suo assistito è stato cercato da due big. E non è una notizia sorprendente. Il centrale mancino piace tanto in Premier (a Guardiola, ma non solo) e in Spagna, dove Barcellona e Real hanno già provato in passato a farsi avanti, pur senza manovre eclatanti.