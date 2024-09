Triangolo tra Inter, Juve e Londra: l’addio di Vlahovic condanna Marotta

Un intreccio clamoroso tra Inter, Juventus e Londra potrebbe inguaiare Marotta e la dirigenza nerazzurra: l’operazione comprende anche Vlahovic

Inter e Juventus ci hanno abituato negli ultimi anni, e in generale nella storia, a sfide assolutamente incredibili in sede di calciomercato, che spesso sono andate in favore dei bianconeri, in virtù di una maggiore potenza economica e di finanze più importanti a disposizione.

Potrebbe succedere anche nel prossimo futuro per quanto riguarda l’attacco. C’è un obiettivo in particolare che sta già facendo breccia nel cuore dei piemontesi e dei meneghini e si tratta di Jonathan David. Come vi raccontiamo ormai da diversi giorni, se non settimane, il canadese è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Lille e non sembrano esserci margini per il rinnovo di contratto con il club di Ligue 1.

Per questo, diversi club si sono già messi sulle sue tracce. In prima fila, all’inizio della scorsa estate, c’erano Roma e Milan, ma poi le due big si sono defilate, puntando su altri obiettivi di livello internazionale come Morata e Dovbyk. A quel punto, sono spuntate proprio Juve e Inter, che stanno già pensando di ingaggiare il ragazzo a parametro zero tra qualche mese. Ma non sono le sole ad aver messo gli occhi sul bomber.

La Juve tra Vlahovic e Jonathan David: l’Inter rischia di restare fuori dall’intreccio

Secondo quanto riporta il sito ‘caught offside’, anche l’Arsenal deve essere iscritto alla corsa per l’attaccante canadese, dato che gli inglesi hanno intenzione di trovare un calciatore di primo livello in quella zona di campo e il bomber del Lille sembra essere il profilo giusto, soprattutto a determinate condizioni economiche.

Sottolineano, però, anche l’interesse di Juve e Inter, e se dovessero essere i bianconeri a prevalere nella corsa al calciatore, a quel punto Dusan Vlahovic potrebbe partire di fronte all’offerta giusta. L’Arsenal è interessato da anni al calciatore serbo, fin da quando vestiva la maglia della Fiorentina, e con una proposta congrua, i bianconeri potrebbero decidere di lasciar partire il centravanti, anche perché il rinnovo di contratto si fa sempre più complicato e l’ingaggio del bomber continua a pesare sulle casse del club.

Se l’intreccio dovesse concretizzarsi a queste condizioni, a quel punto l’Inter resterebbe tagliata fuori dal futuro di Jonathan David e sarebbe costretta a trovare altri obiettivi di pari valore, un’impresa non così facile.