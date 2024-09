Inter-Milan, dove vedere il derby in tv e streaming

Tutti i dettagli utili per seguire in diretta televisiva e streaming il big match fra Inter e Milan, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma questa domenica 22 settembre alle ore 20:45 all’interno delle mura di San Siro

Manca all’appello soltanto una giornata sul calendario e poi si potrà depennare quella data, cerchiata in rosso sin dall’avvio dei giochi di campionato da parte dei tanti tifosi sparsi in giro per il mondo, che sancisce il match day fra Inter e Milan. Non una partita qualunque ma ‘la partita’, per quanti sia da casa che dagli spalti mostreranno il proprio supporto ai propri beniamini in campo.

In programma questa domenica 22 settembre con fischio d’inizio alle ore 20:45, le due rivali meneghine si affrontano sul comune terreno di gioco di San Siro nel primo Derby della Madonnina della nuova stagione, reduci entrambe da due partite giocate agli opposti in Champions League. I nerazzurri arrivano infatti carichi di certezze per aver offerto una prestazione magistrale contro il Manchester City, mentre i rossoneri mettono in dubbio tutto ciò su cui Paulo Fonseca ha lavorato nella fase pre-campionato.

Si prospetta l’ennesima sfida avvincente che potrebbe persino sancire la fine del percorso del tecnico portoghese, laddove invece l’Inter potrebbe allungare in classifica per ristabilire sulla retta via il proprio cammino verso la riconferma a strafavorita per la vittoria del campionato. Per l’occasione, Simone Inzaghi potrà contare sul recupero di Federico Dimarco e sulla ricostituzione del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per quanti non avranno l’opportunità di recarsi allo stadio, ecco cosa mettono a disposizione i servizi televisivi e di streaming online per tutti i clienti abbonati.

Inter e Milan in esclusiva su DAZN, ecco come fare per vederla

Il derby meneghino fra Inter e Milan verrà trasmesso in esclusiva su DAZN a patto che si disponga di un abbonamento all-inclusive (Standard o Plus) che racchiuda anche le partite del campionato di Serie A. Non sarà pertanto valido il pacchetto Start.

La partita sarà accessibile attraverso la pagina web di DAZN, l’applicazione dedicata e pre-installata per Smart TV, l’app disponibile per il download gratuito sugli e-store di smartphone e tablet nonché su console e dispositivi come Fire TV Stick, NOW Smart Stick e Google Chromecast. In ciascuno dei precedenti casi servirà altresì una connessione internet preferibilmente a banda larga, per non perdersi nessun dettaglio del match ed andare incontro a possibili lag o episodi di caricamento buffering.