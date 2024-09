L’Inter incassa subito una cifra importante: così arriva un fuoriclasse

L’Inter passa subito all’incasso per una cifra davvero importante: con quei soldi può arrivare un fuoriclasse in grado di migliorare la squadra

La Champions League è iniziata e con l’avvio della massima competizione europea, arrivano anche i primi introiti importanti per l’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, infatti, i nerazzurri, così come tutti gli altri club partecipanti, sono subito pronti a passare alla cassa per i primi pagamenti della competizione, versati dall’UEFA già nella giornata di oggi.

Ricordiamo che la cifra totale è pari a 1,3 miliardi di euro, tra bonus per la partecipazione (643 milioni). Per quanto riguarda, invece, i premi del segmento value si tratta di 640 milioni, il 75% del totale, mentre i bonus riconosciuti alle squadre eliminate già durante i playoff si tratta di 30 milioni di euro complessivi.

Per quanto riguarda la cifra che spetta ai club di Serie A, si tratta di 180 milioni di euro. L’Inter è al primo posto con 41,41 milioni di euro, di cui 17,87 milioni di quota partecipazione più pillar value 75%. Insegue la Juve con 40,68 milioni e poi l’Atalanta, con 37,33 milioni di euro. Il Milan è staccato a 33,97 milioni di euro, mentre il Bologna è ultimo a quota 26,04 milioni.

La cifra incassata dall’Inter per la Champions League può portare un nuovo acquisto

È chiaro che quest’incasso è già conteggiato a bilancio dalla società, ma potrebbe aumentare ulteriormente se il percorso dei nerazzurri nella competizione dovesse andare avanti.

A quel punto, con una cifra messa a bilancio veramente importante, rispetto alla scorsa estate potrebbero esserci i margini per un investimento di buon livello. Con circa 40 milioni di euro, per esempio, l’Inter potrebbe trovare il difensore che ancora gli manca nel cuore della retroguardia o acquistare una seconda punta che possa sostituire Correa o Arnautovic. La scelta, però, toccherà alla dirigenza.