Monza-Inter, non si placa la polemica arbitrale: “Non mi sorprende”

Non è passato inosservato un fischio del direttore arbitrale sul finale della gara di Monza: la polemica è feroce

L’Inter Campione d’Italia, che prima della quarta di giornata di campionato era reduce da due convincenti vittorie casalinghe contro Lecce ed Atalanta, ha collezionato due pareggi nelle due gare successive: una di campionato, Monza, e una in Europa, nella tana del Manchester City.

Ovviamente il sapore delle due mancate vittorie, nemmeno a dirlo, è completamente diverso. Se Barella e compagni sono usciti dall’Etihad con la consapevolezza di essersela giocata alla pari con una delle superpotenze del Vecchio Continente (e anche con qualche rimpianto per un paio di contropiedi gestiti male), il pari dell’U-Power Stadium aveva lasciato un qual certo amaro in bocca.

A dirla tutta, la partita contro l’undici di Alessandro Nesta sarebbe anche potuta finire peggio se consideriamo che i padroni di casa erano passati in vantaggio all’81’ con un bel gol di Dany Mota, salvo esser poi raggiunti dalla zampata di Denzel Dumfries 7 minuti più tardi.

Il Monza avrebbe avuto la possibilità di fare bottino pieno anche nell’ultimissima azione di gioco della partita se solo l’arbitro Pairetto non avesse deciso di fischiare un calcio di punizione a favore dei brianzoli, ignorando una chiara posizione favorevole di Matteo Pessina, di fatto lanciato a rete col solo Sommer davanti nello sviluppo dell’azione.

Dell’episodio incriminato ha parlato, usando toni severi, un giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, intervenuto a ‘Radio Napoli Centrale’ su diversi temi inerenti il campionato.

“L’errore non mi sorprende”: ancora veleni sull’arbitro Pairetto

“Secondo me Pairetto è un arbitro abbastanza scadente, quindi un’interpretazione così sbagliata non mi sorprende. Non mi stupirei nemmeno del fatto che, forse, Pairetto non verrà sanzionato per l’errore nella lettura. Il fatto che non se ne sia parlato tanto potrebbe dipendere dal cognome di quest’arbitro, che avrà avuto un peso specifico anche per lui durante la sua carriera”, le parole al vetriolo di Gianluca Monti.

A supporto della teoria secondo cui il 40enne fischietto torinese abbia effettivamente sbagliato nell’assegnare forse troppo frettolosamente una punizione, sebbene da una posizione invitante, a favore del Monza non lasciando correre, è intervenuto anche Luca Marelli, la voce di DAZN in termini di dispute arbitrali.

Pairetto interrompe il gioco per un fallo su Mota, il Monza protesta nel finale 🛑

Il commento di Marelli e l’analisi dell’episodio#MonzaInter #DAZN pic.twitter.com/bdZFB5pdmO — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 16, 2024

Certamente la polemica non ha contribuito a cambiare in positivo il giudizio sulla prestazione dell’Inter: secondo alcuni, a conti fatti, la squadra avrebbe potuto perdere se l’arbitro avesse lasciato correre nell’azione incriminata.